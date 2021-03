Niewyspani rano, zmęczeni wieczorem. A gdyby tak wypić coś innego niż kawa?

Najlepszym sposobem na uzyskanie solidnej dawki energii jest 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu w nocy. Niekiedy jednak nie ma takiej możliwości. Co wypić, aby pobudzić swój umysł? Przedstawiamy potwierdzone naukowo propozycje.

Napoje, które mogą dodać energii

Woda z cytryną

Szeroko znane są korzyści picia wody cytrynowej rano dla lepszego trawienia oraz poprawy wyglądu skóry. Ale czy wiesz, że cytryny zawierają wysoki poziom potasu? Dzięki temu podczas picia wody z cytryną do mózgu dociera więcej tlenu, poprawiając jego funkcjonowanie. Woda z cytryną dobrze nawadnia, co wspiera wydajność całego ciała. Jeśli po południu czujesz się ospały, szklanka wody z cytryną lub bez ożywi umysł i pomoże zachować energię.

Sok z buraków

Sok z buraków może oferować szereg korzyści zdrowotnych dzięki unikalnemu połączeniu witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Niektóre związki zawarte w soku z buraków, takie jak azotany i betalainy, mogą zwiększyć wydolność i koncentrację poprzez zwiększenie przepływu krwi i tlenu do mięśni. Efekt ten można spotęgować, gdy sok z buraków łączy się z ćwiczeniami.

Zielona herbata

Zielona herbata to popularny napój, od wieków używany w celu wzmocnienia funkcji poznawczych. Jak wyjaśniają eksperci, zielona herbata zawiera kofeinę tak jak kawa, ale z dodatkowym bonusem: aminokwasem L-teaniny. Związek ten może zmniejszyć niepokój i zwiększyć produkcję dopaminy. To w połączeniu z kofeiną to skuteczny sposób na ożywienie umysłu.

Koktajle jagodowe

Oprócz tego, że są pyszne, jagody, takie jak truskawki, jeżyny, borówki i jagody acai mogą długotrwale wspierać zdrowie mózgu, zapobiegając procesowi związanej z wiekiem utracie pamięci. Są bogate w przeciwutleniacze, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Jagody można pić w postaci smoothie lub świeżo wyciśniętego soku.

Gorąca czekolada

Uwaga: pobudzającym napojem może być też... przepyszna gorąca czekolada. Wszystko dlatego, że kakao jest bogate w flawanole, które mogą pomóc w zachowaniu i poprawie funkcji poznawczych, na przykład pamięci i zdolności uczenia się. Jednak napój musi zostać przygotowany z ciemnej czekolady z co najmniej 70% zawartością kakao.

Czytaj też:

Wypiłeś trzy kawy i wciąż chce ci się spać? Sprawdź, dlaczego kofeina na ciebie nie działa