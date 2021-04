Lista owoców, które można spożywać na diecie ketogenicznej

Dieta ketogeniczna to jeden z popularniejszych sposobów na odchudzanie. Głównym założeniem diety jest przyjmowanie większej ilości tłuszczu, który służy organizmowi jako paliwo. Tym samym organizm wchodzi w stan tzw. ketozy. W zamian za to znacząco obniża się spożycie węglowodanów.

Na diecie ketogenicznej rodzi się więc pytanie, które owoce są dozwolone. Niektóre faktycznie zawierają dużą ilość węglowodanów, ale to nie oznacza, że musisz odrzucić wszystkie. Owoce są bowiem świetnym źródłem witamin i minerałów. Niektóre z nich mają wysoką zawartość błonnika i tak naprawdę nie wliczają się do dziennej liczby węglowodanów.

Które owoce jeść na diecie ketogenicznej?

Jagody

Jagody są bogate w przeciwutleniacze i pełne składników odżywczych. Niesłodzone, surowe jagody (suszone lub świeże) zawierają mniej niż 11 g węglowodanów na porcję, co nie zaburzy stanu ketozy. Doskonałym wyborem są też truskawki, maliny i jeżyny.

Arbuz

Arbuz zawiera aż 90% wody, dlatego możesz uwzględnić go podczas przechodzenia diety ketogenicznej. 100 g porcja arbuza zawiera tylko 25 węglowodanów. Jest również doskonałym źródłem aminokwasu zwanego argininą, który pomaga w szybkim spalaniu tłuszczu. Podobnie dobry jak arbuz jest owoc kantalupy.

Śliwki

Pomimo tego, że mają sporo cukru, śliwki są również zatwierdzone na diecie ketogenicznej. Jedna średniej wielkości (150 gramów) zawiera 13 gramów węglowodanów. Można je zjeść jako przekąskę, nie przekraczając dziennego limitu węglowodanów.

Kokos

Kokos to jeden z najbardziej preferowanych owoców na diecie ketogenicznej. Można spożywać go na surowo lub świeżo. Kokos jest również naturalnie niskowęglowodanowy i zawiera więcej tłuszczów, co czyni go idealnym dodatkiem do diety.

Kiwi

Owoce kiwi są doskonałym źródłem witaminy C. Zawierają również wiele mikroelementów i mało węglowodanów, co również czyni je dobrą opcją. Kiwi dostarcza również błonnika, który pomaga złagodzić problemy trawienne i wyeliminować gromadzenie się toksyn.

Których owoców należy unikać na diecie ketogenicznej?

Owoce takie jak jabłka, banany, mango, winogrona, brzoskwinie, a nawet daktyle nie są polecane na diecie ketogenicznej. Mają dużą zawartość węglowodanów i cukru, dlatego należy zminimalizować spożycie tych owoców przy tym sposobie odżywiania.

