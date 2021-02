Węglowodany mogą wpływać na wątrobę gorzej, niż alkohol

Jak wykazali naukowcy, spożywanie dużej ilości węglowodanów ma większy wpływ na wzrost tkanki tłuszczowej niż inne grupy pokarmów, a nawet alkohol. Swoje badania skupili na symulacji objadania się na imprezie wraz z piciem dużej ilości alkoholu.

Badania nad objadaniem się

Do Badania naukowcy z University of Missouri zaprosili mężczyzn w wieku 21–52 lat, którzy mieli nadwagę lub otyłość. Prowadzili siedzący tryb życia, który wymagał mniej niż 3 godzin ćwiczeń aerobowych tygodniowo. Uczestnicy byli niepalący, nie chorowali na cukrzycę i nie mieli wcześniej istniejących chorób tarczycy ani nerek. Przed rozpoczęciem badania przyjmowali tlenek deuteru, aby naukowcy mogli ocenić tempo lipogenezy – metabolicznego procesu tworzenia się tłuszczu. Podczas eksperymentu uczestnicy biesiadowali przez ok. 5 godzin. Spożyli oni średnio 32% kalorii z węglowodanów, 35% z tłuszczów, 10% z białka i 23% z alkoholu.

Co pokazały wyniki?

Spośród 18 uczestników, 9 wykazało zwiększony tłuszcz wątrobowy, 5 niższy tłuszcz wątrobowy, a 1 uczestnik nie doświadczył żadnych zmian. Grupa wykazała wyższy poziom insuliny w osoczu po jedzeniu i piciu. Wzrosła również lipogeneza – proces odkładania się i magazynowania tłuszczu w tkance podskórnej.

„Co zaskakujące, u mężczyzn z nadwagą po dłuższym czasie jedzenia i picia, odpowiedzi metaboliczne nie były jednolite. Ppokazały istotne indywidualne zróżnicowanie zdolności do ochrony wątroby przed toksycznością składników odżywczych” – napisali autorzy.

Różnice w pomiarach skłoniły naukowców do podzielenia uczestników na dwie grupy. Osoby z niższą zawartością tłuszczu w wątrobie rzadziej pozyskiwały kalorie z pożywienia i potrzebowały więcej alkoholu, aby osiągnąć określony zakres w wydychanym powietrzu. To doprowadziło autorów do hipotezy, że ilość węglowodanów spożytych przez każdego uczestnika może mieć ważną rolę. Lipogeneza była jedynym predyktorem różnic w tłuszczu wątrobowym między dwiema grupami. „Potencjalnym wyjaśnieniem tych odkryć jest to, że u niektórych osób spożywanie dużych ilości węglowodanów może mieć większy wpływ na tłuszcz wątrobowy niż alkohol” – powiedziała autorka dr Elizabeth Parks. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Alcohol.

