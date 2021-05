6 produktów spożywczych, które poprawiają zdrowie wzroku

Dbanie o zdrowie oczu oznacza zarówno podejmowanie działań mających na celu zapobieganie chorobom wzroku – takich jak redukcja niebieskiego światła i rutynowe badania wzroku – jak również stosowanie zdrowej diety, która wspiera zachowanie zdrowia oczu. Istnieją bowiem pewne składniki odżywcze, które mogą wspierać funkcjonowanie wzroku, co wykazały badania naukowe.

Produkty na zdrowe oczy

Marchew

Marchew często kojarzy się ze zdrowym wzrokiem, dzięki zawartemu w niej odżywczemu beta-karotenowi. Badania wykazały, że spożywanie pokarmów bogatych w beta-karoten wspomaga zdolność widzenia także w słabym oświetleniu. Aby zmaksymalizować korzyści zdrowotne wynikające z marchwi i pomóc organizmowi w wchłanianiu, spróbuj jeść gotowaną zamiast surowej i połączyć ją ze zdrowym źródłem tłuszczu, takim jak oliwa z oliwek lub orzechy.

Jajka

Jajka, a zwłaszcza żółtka, zawierają naturalnie luteinę i zeaksantynę, które mogą zmniejszać ryzyko rozwoju plamki żółtej. Niektóre badania łączą jej powstawanie z narażeniem na niebieskie światło emitowane przez smartfony, tablety i komputery. Badacze sugerują także, że mniejsza ekspozycja na potencjalnie szkodliwe działanie światła niebieskiego może pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej.

Ciemnozielone warzywa liściaste



Wszystkie zielone warzywa liściaste są bogate w luteinę i zeaksantynę – te same karotenoidy znajdujące się w jajach, które wspomagają zdrowie oczu. Aby poprawić wzrok, spróbuj dodać garść zieleniny do smoothie, do talerza z obiadem, a nawet z jajecznicą. Mrożone warzywa mają takie same właściwości jak świeże, warto więc trzymać w domu zapasy i komponować z nich przeróżne dania.

Truskawki

Truskawki są pełne składników odżywczych, które wspierają zdrowie całego ciała. Tylko jedna filiżanka truskawek zapewnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Truskawki także są naturalnym środkiem wspomagającym zdrowie oczu. Badania sugerują również, że witamina C pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju zaćmy, a codzienne spożywanie truskawek może wspierać zdrowie naczyń.

Czarna porzeczka

Czarna porzeczka i inne pokarmy, które mają naturalnie czerwoną lub fioletową barwę (takie jak jagody i fioletowe ziemniaki) są cennym źródłem naturalnych flawonoidów – antocyjanów. Wydaje się, że antocyjany działają rozluźniająco na mięśnie oczu (mięśnie rzęskowe), co jest ważną częścią leczenia jaskry.

Szafran

Szafran to wszechstronna przyprawa używana na całym świecie. Jest bardzo zdrowa, a niektóre badania sugerują nawet, że może poprawiać wzrok. Istnieje szansa, że zwiększy wrażliwość siatkówki u osób z wczesnym zwyrodnieniem plamki żółtej.

