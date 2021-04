Czy tryb ciemny w smartfonie jest lepszy dla oczu?

Tryb ciemny włącza się po to, by urządzenie wyświetlało biały tekst na ciemnym tle. Jakie daje to korzyści?

Tryb ciemny ma na celu zmniejszenie ekspozycji na światło niebieskie i pomoc w zmęczeniu oczu związanym z przedłużonym czasem oglądania ekranu. Światło niebieskie w telefonie Z urządzeń elektronicznych, które posiadają ekrany emitowane są niebieskie fale świetlne. Fale te mają więcej energii niż inne kolory światła i wysyłają do naszych mózgów sygnał, że jest dzień. Dopiero od niedawna zaczynamy rozumieć skutki uboczne nadmiernej ekspozycji na niebieskie światło z ekranów, stąd w telefonach pojawia się tryb ciemny. Czy tryb ciemny chroni oczy? Niektórzy twierdzą, że używanie trybu ciemnego na kilka godzin przed snem pomaga im szybciej zasnąć. Dzieje się tak, ponieważ domyślne ustawienia ekranu narażają wzrok na więcej niebieskiego światła po zmroku. Zaburzają tym samym rytm dobowy i tłumią melatoninę – hormon, który sygnalizuje ciału, że jest pora snu. Badania nad tym, czy tryb ciemny i inne rozwiązania filtrujące łagodzą ekspozycję na światło niebieskie nie są rozstrzygające. Badanie 2019 ustawień trybu ciemnego Apple nie wykazało zauważalnej różnicy w produkcji melatoniny u osób, które włączały tryb ciemny przed pójściem spać. Równie (a może bardziej) ważne okazało się zmniejszenie jasności urządzenia. To odkrycie wydaje się zgodne z oficjalnymi wytycznymi. Amerykańska Akademia Okulistyki (AAO) oficjalnie zaleca zmniejszenie jasności ekranu poprzez zmianę ustawień wyświetlacza, a także ustawienie urządzeń w tryb ciemny lub nocny. Wskazówki, by włączyć tryb ciemny: zespół suchego oka

zmęczenie oczu

bóle głowy lub migrena

bezsenność lub trudności z zasypianiem

zaburzenia widzenia Czytaj też:

Oto, w jaki sposób skutecznie i bezpiecznie czyścić ekran telefonuCzytaj też:

Pracujesz zdalnie? Sprawdź, czy twoje „okulary do komputera” faktycznie działają