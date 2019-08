Flawonoidy ochronią cię przed rakiem i chorobami serca. Gdzie je znaleźć?

Jedno z najnowszych badań wykazało, że spożywanie 500 mg flawonoidów dziennie zmniejsza ryzyko chorób. Dodatkowe spożycie flawonoidów nie zmniejszyło wprawdzie ryzyka chorób serca, ale te nadliczbowe jeszcze bardziej zmniejszyły ryzyko raka.

Najnowsze badania nad flawonoidami

Jabłka w istocie są zdrowe i mogą pomóc w profilaktyce wielu chorób. To samo dotyczy innych produktów spożywczych, takich jak zielona herbata, które są bogate we flawonoidy. Są to roślinne substancje odżywcze, o których wiadomo, że zmniejszają stany zapalne i mają silne działanie przeciwutleniające.

Zgodnie z raportem opublikowanym w czasopiśmie „Nature Communications” osoby, które spożywają duże ilości produktów bogatych w flawonoidy, są mniej narażone na raka i choroby serca niż ci, którzy jedzą mniej takich produktów. Według badań prowadzonych przez naukowców z Edith Cowan University w Australii działanie ochronne flawonoidów jest szczególnie odnotowywane wśród osób pijących alkohol czy palących papierosy. Takie rewelacje odkryto na podstawie analizy codziennej diety ponad 53 000 Duńczyków. Obserwacje trwały 23 lata.

Dr Nicola Bondonno z Uniwersytetu Edith Cowan i główny autor badania twierdzi, że rezultaty powinny zachęcić ludzi do spożywania większej ilości owoców i warzyw, szczególnie jeśli mają wysokie ryzyko raka lub chorób serca. Wcześniejsze badania dowodzą, że 7,8 mln ludzi na całym świecie umiera przedwcześnie każdego roku z powodu niskiego spożycia owoców i warzyw, czyli ilości mniejszych niż 800 gramów dziennie.

Dzienna dawka flawonoidów

Badanie wykazało, że codzienne spożywanie około 500 mg flawonoidów zapewnia najlepszą ochronę przed chorobami. Nie zaobserwowano dodatkowej ochrony przed chorobami serca lub śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny u osób niepalących i osób pijących umiarkowane ilości alkoholu, które spożywały większą ilość flawonoidów.

Szacuje się jednak, że ochrona przed rakiem jest lepsza przy codziennym spożywaniu 1000 mg flawonoidów. Stwierdzono, że poziomy te mieszczą się w granicach osiągalności. Żywność zawierająca flawonoidy to owoce, warzywa, gorzka czekolada, herbata i czerwone wino. Warto wiedzieć ponadto, że nie można spożywać wyłącznie flawonoidów. Zdrowa dieta polega na równowadze między tymi związkami oraz innymi istotnymi składnikami naturalnych produktów spożywczych. Przekonuje o tym Teresa Baczkowski, kierownik ds. żywienia klinicznego jednego ze szpitali w Los Angeles.

Autorka badania dodała, że ważne jest, aby dostarczać do organizmu związki flawonoidowe znajdujące się w różnych produktach i napojach pochodzenia roślinnego. Filiżanka zielonej herbaty, jabłko, pomarańcza, 100 g jagód czy 100 g brokułów to ilości, jakie mogą zapewnić wiele korzystnych związków i ponad 500 mg flawonoidów.

Redukcja stanów zapalnych

Flawonoidy to ponad 6000 związków, które można znaleźć w żywności pochodzenia roślinnego. Australijscy naukowcy nie byli w stanie określić, dlaczego te związki mogą chronić przed rakiem i chorobami serca, ale autorka badania, dr Bondonno podejrzewa, że ​​ich działanie przeciwzapalne może tutaj odgrywać ważną rolę.

Spożywanie alkoholu i palenie to czynniki, które zwiększają stany zapalne i uszkadzają naczynia krwionośne, a to może zwiększać ryzyko wystąpienia szeregu chorób. Wykazano, że flawonoidy działają przeciwzapalnie i poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Proces ten może wyjaśniać, dlaczego są związane z niższym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca i raka. Potencjalne badanie uzupełniające pozwoli ustalić, które rodzaje flawonoidów najlepiej chronią przed rakiem i chorobami serca.

Badanie z 2017 r., którego wyniki opublikowano w „International Journal of Epidemiology” wykazało również, że flawonoidy wydają się hamować wzrost komórek rakowych.

Dr Anton J. Bilchik z John Wayne Cancer Institute w Santa Monica w Kalifornii chwali badanie za to, że naukowcy kontynuowali przez tak długi czas. Mówi, że ma to istotne implikacje dla opieki zdrowotnej. Wskazał, że to badanie stanowi uzupełnienie fachowej literatury, która dowodzi, jak ważne jest odżywianie zarówno w kwestii zapobiegania chorobom serca, jak i nowotworom. Przyznał, że konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia, dlaczego palacze i osoby spożywające alkohol czerpią więcej korzyści z flawonoidów. Teoria o hamowaniu stanów zapalnych zaproponowana przez autorów jest jego zdaniem dosyć sensownym wytłumaczeniem, ale wymaga dalszych badań.

