Chcesz mieć zdrowe serce? Zmierz ciśnienie w ten sposób

Choroby serca są główną przyczyną zgonów m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie odpowiadają za prawie 1 na 4 zgony, czyli około 610000zgonów każdego roku. Zdecydowanej większości przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego można byłoby zapobiec, gdyby chorzy otrzymali wcześniej prawidłową diagnozę i dostęp do leczenia.

Jak walczyć z nadciśnieniem?

Jednym ze sposobów wykrycia objawów choroby serca jest prosty pomiar ciśnienia krwi. Wysokie ciśnienie krwi od dawna znane jest jako największy – i taki o najwyższym poziomie uleczalności – czynnik ryzyka związany z chorobami serca i układu naczyniowego. Ale według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wiele osób nie wie, że je ma. Aż nagle jest za późno.

Naukowcy odkryli nowy sposób wykonywania dokładniejszych pomiarów ciśnienia krwi. Dzięki temu może być łatwiej skłonić ludzi do przyjmowania odpowiednich leków i pomóc im w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Rejestrując ciśnienie krwi u ludzi w ciągu 24 godzin, a nie tylko raz w klinice lub szpitalu, lekarze mogą lepiej zdiagnozować nadciśnienie i skutecznie przewidzieć ryzyko chorób serca. Tak podają wyniki nowego międzynarodowego badania opublikowanego niedawno w „JAMA”.

24-godzinny okres pomiarów kluczem do sukcesu

Aby ustalić najbardziej wiarygodny sposób pomiaru ciśnienia krwi, naukowcy kolekcjonowali dane z pomiarów od 11135 osób z Europy, Azji Wschodniej i Ameryki Łacińskiej przez 14 lat. Porównali dokładność pomiarów ciśnienia krwi, które zostały wykonane jednorazowo w warunkach szpitalnych lub w przychodni, z pomiarami, które wykonywano zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia przez okres 24 godzin.

Naukowcy odkryli, że 24-godzinne (w tym nocne) pomiary ciśnienia krwi zapewniły możliwość dokładniejszego oszacowania ryzyka chorób serca w porównaniu z odczytami z przychodni. Odkrycia dowodzą, że te pomiary należy wykonywać wielokrotnie, a to pozwoli zdiagnozować problemy z sercem. Do tej pory naukowcy nie byli tego świadomi, o czym poinformowała współautor badania, dr Gladys Maestre z University of Texas, Rio Grande Valley School of Medicine.

Ciśnienie krwi to najlepszy wskaźnik

Im bardziej wyniki pomiaru ciśnienia krwi odbiegają od ideału, tym bardziej prawdopodobne jest, że ostatecznie u badanej osoby rozwinie się jakiś problem zdrowotny. Poinformował o tym dr Richard Wright kardiolog z Providence Saint John’s Health Center w Santa Monica. Jednak w przypadku pomiaru ciśnienia krwi np. w przychodni, w gabinecie lekarskim czy szpitalu pojawia się ogromny problem.

Wiele osób ma podwyższone wyniki pomiarów ciśnienia krwi z powodu lęku przed przebywaniem w takim otoczeniu – lęk ten znany jest jako efekt białego fartucha – a wysokie wyniki nie odzwierciedlają dokładnie zwyczajowego poziomu ciśnienia krwi u danej osoby. Ciśnienie zmienia się znacznie nawet z dnia na dzień pod wpływem stresu, ćwiczeń. Jest zazwyczaj najniższe w nocy podczas snu. Dr Wright dodał, że nawet stres związany z założeniem mankietu do pomiaru ciśnienia krwi lub widokiem lekarza wchodzącego do pokoju może spowodować wzrost ciśnienia krwi u niektórych osób.

Częste pomiary drogą do sukcesu

Monitorowanie ciśnienia przez całą dobę zapewnia wgląd do wysokości ciśnienia krwi w ciągu całego dnia, a nie tylko w danym momencie. Ogromną zaletą pomiaru ciśnienia krwi podczas snu jest fakt, że na wyniki nie mają wpływu posiłki spożywane w ciągu dnia ani wykonywane czynności – w końcu kiedy śpisz, nic nie robisz.

Monitory ambulatoryjne dają lekarzom lepsze wyobrażenie o tym, jak oddziałuje na pacjenta ciśnienie krwi w prawdziwym życiu, a także kiedy śpi, kiedy powinno ono spaść. Takie pomiary eliminują błędy typowe dla pomiaru w gabinecie lekarskim. Lekarze do tego eksperymentu otrzymali również szereg danych dotyczących ostatnich poziomów aktywności pacjenta, czasu przyjmowania leków i odpoczynku przed pomiarem, dzięki czemu mieli lepszy wgląd w stan konkretnej osoby. Poinformowała o tym dr Nicole Harkin, certyfikowany kardiolog i lipidolog z Manhattan Cardiovascular Associates.

Według dr Harkin obecne wytyczne American Blood of Cardiology i American Heart Association dotyczące ciśnienia krwi zalecają stosowanie metody monitorowania ciśnienia krwi w celu lepszego przewidywania chorób układu sercowo-naczyniowego zaledwie u lekarza. Jednak te lekarskie pomiary mogą się różnić. Dlatego też lekarze powinni kłaść większy nacisk na długoterminowe pomiary. A pacjenci, jeżeli wiedzą o nadciśnieniu, będą mogli dzięki temu szybciej zacząć się leczyć.