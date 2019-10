Te zioła mogą uchronić cię przed Alzheimerem i depresją

Negatywne uczucia mogą sprawić, że poczujesz się zmęczony, a czasem nawet nieco chory. Wyczerpanie emocjonalne może realnie wystąpić po długim okresie stresu. W tym czasie szczególnie pomocne mogą być naturalne zioła na depresję i stany lękowe.

Czytaj także:

5 ziół, które polubi twoja wątroba

Jak to działa?

Kiedy twój organizm naraża się na stres emocjonalny, wydzielają się hormony. Podczas gdy dobre myśli uwalniają dopaminę i serotoninę, te złe uwalniają adrenalinę i kortyzol. Kierując myślami, pomagasz regulować emocje i fizyczne konsekwencje swojego stanu umysłu.

Oprócz stresu psychicznego jesteśmy stale bombardowani promieniowaniem elektromagnetycznym i toksynami w powietrzu, wodzie i żywności. Zewnętrzne stresory (których nie zawsze jesteśmy świadomi) w połączeniu ze słabą psychiką mogą powodować, że czujemy się zagubieni i towarzyszy nam ogólna beznadziejność – a często tak naprawdę nie wiemy, dlaczego. Czasami każdy się stresuje. Jednak to, jak radzimy sobie ze stresem, ma znaczenie dla naszego samopoczucia.

Długotrwały stres i niepokój mogą prowadzić do depresji i zaburzeń snu, które mają wpływ na ogólny stan zdrowia. Negatywne stany umysłu mogą prowadzić do chorób, w tym chorób psychicznych i zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Aby chronić mózg (i resztę ciała), musisz dokonać świadomego wyboru, aby wpłynąć korzystnie na czynniki powodujące nadmierny stres. To złożony problem, w którym swoją rolę odgrywają zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i dieta.

Leki przeciwdepresyjne nie zawsze rozwiązują problemy. Dbanie o umysł i mózg (są odrębne, ale nierozerwalne) wymaga naturalnego, zrównoważonego i wielowymiarowego podejścia. Poniżej znajdują się cztery zioła, których skład chemiczny pomaga w celu złagodzenia uczucia niepokoju i depresji. Dodanie ich do diety zrównoważy twoje emocje i pomoże w ogólnej regeneracji.

Czytaj także:

18 ekstra produktów, które pomogą ci schudnąć i są korzystne dla jelit

4 zioła, które pomogą twojemu umysłowi

Sporadyczny stres i niepokój są powszechne i powinny być krótkotrwałe. Nie ma wstydu w szukaniu pomocy, jeśli jej potrzebujesz. I zdecydowanie korzystaj z tego, co natura ma do zaoferowania, aby wspierać i odżywiać swój umysł i ciało.

Czytaj także:

Jakie lecznicze zioła można znaleźć w środku miasta?