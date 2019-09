Jesienna depresja – czyli, dlaczego właśnie teraz możesz czuć się gorzej psychicznie

Dr Patricia Thornton, licencjonowana psycholog z Nowego Jorku przyznała, że zmiany pór roku mogą powodować zmiany nastroju i niepokój, ale powiedziała, że ​​„jesienna depresja” nie jest jednostką chorobową.

„Zwykle mówimy o sezonowych zaburzeniach afektywnych. Dni są krótsze, noce dłuższe, robi się chłodniej. Może pojawić się lęk przed powrotem do szkoły i presja osiągnięcia sukcesu naukowego i towarzyskiego” – powiedziała Thornton.

„Ludzie, którzy zmagają się ze zmianami w życiu lub jakimikolwiek nowymi okolicznościami, jak powrót na uczelnię, mogą odczuwać przygnębienie, ponieważ teraz muszą wstawać wcześniej i mogą mniej spać. Może to powodować chandrę, szczególnie w przypadku mniejszej ilości snu” – dodała.

Psycholog zauważyła jednak, że wielu jej pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i lękowymi czuje się lepiej, gdy wracają do szkoły lub pracy i mają ułożony tryb życia. „Jest tak, ponieważ zaburzenia mogą pojawić się z nagła, gdy nie ma wystarczająco dużo do zrobienia” – powiedziała. – „Jeśli ktoś jest bezczynny w okresie letnim, chętnie wraca do szkoły, ponieważ ma coś, na czym może się skupić, co pomaga mu uspokoić myśli i zmartwienia”.

Innym wyjaśnieniem negatywnych uczuć podczas jesieni może być to, co Thornton nazywa „reakcją rocznicową”. Na przykład, kiedy rozpoczynają się chłodniejsze miesiące i zmniejsza się ilość światła słonecznego, człowiek uświadamia sobie, że zima jest ciężka.

„Zjawisko to występuje zwykle w okolicach rocznic wydarzeń. Czasami są to traumatyczne wydarzenia, takie jak śmierć lub napaść, ale niekiedy jest to tylko wspomnienie uczucia w czasie rocznicy, które może wywoływać emocje, i możesz nie wiedzieć, dlaczego czujesz się niespokojny lub przygnębiony – powiedziała Thornton.

Jak pokonać ten stan?

