Cukrzyca może ustąpić w wyniku utraty wagi? Nowe spekulacje naukowców

Odkrycia sugerują, że można wyleczyć się z cukrzycy typu 2 bez intensywnych interwencji w styl życia lub ekstremalnych ograniczeń kalorycznych. Cukrzyca typu 2 dotyka 400 milionów ludzi na całym świecie i zwiększa ryzyko chorób serca, udaru mózgu i ślepoty, może też skutkować amputacją tzw. stopy cukrzycowej. Chorobę można leczyć za pomocą zmian stylu życia i leków, ale wysoki poziom glukozy we krwi, który nieodzownie wiąże się z cukrzycą może także powrócić do normy poprzez znaczne ograniczenie kalorii i utratę masy ciała.

Bardzo niskokaloryczna dieta obejmująca całkowite dzienne spożycie 700 kalorii przez 8 tygodni wiązała się z remisją u (statystycznie: prawie) dziewięciu na dziesięć osób ze zdiagnozowaną niewiele wcześniej cukrzycą i u połowy osób z długo utrzymującą się chorobą.

Jednak niewiele jest dowodów na to, czy ten sam efekt można osiągnąć u osób poddawanych mniej intensywnym interwencjom, które są bardziej wykonalne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół kierowany przez naukowców z University of Cambridge przejrzał dane z prospektywnego badania kohortowego z udziałem 867 osób z nowo zdiagnozowaną cukrzycą w wieku 40 i 69 lat.

Naukowcy odkryli, że 257 uczestników, czyli 30 procent było w remisji po pięcioletniej obserwacji. Ludzie, którzy osiągnęli co najmniej 10-procentową utratę masy ciała w ciągu pierwszych pięciu lat po diagnozie, mieli dwukrotnie większą szansę remisji niż osoby, które utrzymywały wagę.

„Od pewnego czasu wiemy, że możliwe jest osiągnięcie remisji cukrzycy za pomocą dość drastycznych środków, takich jak znaczna utrata wagi i ekstremalne ograniczenie kalorii” – poinformowała dr Hajira Dambha-Miller. – „Takie interwencje mogą być bardzo trudne do zrealizowania. Jednak zebrane wyniki sugerują, że możliwe jest pozbycie się cukrzycy w ciągu co najmniej pięciu lat, przy nawet skromnej utracie masy ciała o 10 procent. Jest to bardziej motywujące, a przez to bardziej osiągalne dla wielu osób” – dodała.

Kontrola wagi kluczem do sukcesu

Starszy autor, profesor Simon Griffin z MRC Epidemiology Unit, dodał: „To wzmacnia znaczenie kontrolowania masy ciała, które można osiągnąć poprzez zmianę diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Cukrzyca typu 2, chociaż jest chorobą przewlekłą, może prowadzić do poważnych powikłań, ale jak pokazują nasze badania, można ją kontrolować, a nawet cofać”.

Aby wyjaśnić najlepszy sposób pomocy pacjentom z cukrzycą typu 2 w osiągnięciu trwałej utraty wagi, zespół prowadzi obecnie badanie nad obniżaniem poziomu glukozy poprzez kontrolę masy ciała. Badanie porównuje dostępne programy edukacyjne w zakresie utraty wagi. Zespół zamierza rekrutować osoby, u których w ciągu ostatnich trzech lat zdiagnozowano cukrzycę typu 2, które nie uczestniczyły w zorganizowanym programie edukacyjnym.

