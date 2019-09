Możesz mieć nadciśnienie i o tym nie wiedzieć! Zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze

Przewiduje się, że do 2025 roku liczba osób nadciśnieniem osiągnie 1,56 miliarda na całym świecie. Obecnie nadciśnienie tętnicze jest stanem, który spośród wszystkich stanów chorobowych niesie największe ryzyko śmierci i niepełnosprawności.

Czym jest nadciśnienie i dlaczego jest niebezpieczne?

Nadciśnienie występuje, gdy siła krwi pompowanej przez twoje tętnice jest zbyt duża. Krótkoterminowo jest to normalny objaw stresu, wysiłku lub choroby. Jednak w dłuższej perspektywie może powodować duże obciążenie naczyń krwionośnych i serca, potencjalnie prowadząc do śmierci. Jest odpowiedzialne nawet za 50 procent zgonów z powodu chorób serca i udaru mózgu i jest bezpośrednią przyczyną chorób oraz niewydolności nerek.

Wiek, pochodzenie, historia chorób w rodzinie, waga, dieta i nawyki mogą odgrywać rolę w rozwoju choroby, ale najczęstszą przyczyną jest odkładanie się blaszki miażdżycowej spowodowane dietą wysokotłuszczową i wysokosodową. Inne przyczyny to:

obturacyjny bezdech senny



problemy z nerkami

guzy nadnerczy

problemy z tarczycą



pewne wrodzone wady naczyń krwionośnych



niektóre leki, np. na przeziębienie, zmniejszające przekrwienie, przeciwbólowe dostępne bez recepty i niektóre leki na receptę



pigułki antykoncepcyjne



narkotyki, takie jak kokaina i amfetamina



nadużywanie alkoholu.

Z czasem nadciśnienie może prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak:

przewlekła niewydolność serca

syndrom metaboliczny



problemy z oczami



tętniak



atak serca



udar



problemy z pamięcią.

Wczesne objawy ostrzegawcze nadciśnienia tętniczego

Często dopóki stan nie jest ciężki lub zagrażający życiu osoby z nadciśnieniem nie odczuwają wyraźnych objawów, nawet gdy pomiary ciśnienia krwi osiągają zbyt wysoki poziom.

Niestety najczęstsze objawy można łatwo pomylić z innymi chorobami i zwykłym starzeniem się. Obejmują one:

uczucie splątania



bóle w klatce piersiowej



nieregularne bicie serca



problemy ze wzrokiem



brzęczenie w uszach



zmęczenie.

Bardziej oczywiste objawy, takie jak bóle głowy, duszność, krwawienia z nosa, nerwowość, pocenie się, trudności ze snem i zaczerwienienie twarzy mogą wskazywać na przełom nadciśnieniowy: ciężką, a czasem śmiertelną manifestację choroby.

Jak walczyć z nadciśnieniem?

Powszechnie przepisywane leki są stosowane w leczeniu objawów nadciśnienia, ale często robią niewiele, aby wyleczyć przyczynę. Ponieważ stan ten jest często spowodowany niezdrowym stylem życia, zdrowa dieta i regularne ćwiczenia mogą skutecznie zapobiegać i leczyć wysokie ciśnienie krwi.

Ważne jest, aby spożywać dużo błonnika, magnezu, wapnia i potasu, kwasu foliowego i kwasów tłuszczowych omega-3, które mogą pomóc w odwróceniu choroby i korzystnie wpływać na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Naturalne leki rozszerzające naczynia, takie jak kakao, koenzym Q10, L-arginina lub czosnek mogą również pomóc w rozszerzeniu naczyń krwionośnych w celu obniżenia ciśnienia krwi.

Osoby z nadciśnieniem powinny unikać cukru, tłuszczów trans, produktów o wysokiej zawartości sodu i kofeiny, a spośród czynników pozapokamowych powinny także unikać stresu, braku aktywności, alkoholu i papierosów, o których wiadomo, że przyczyniają się do wysokiego ciśnienia krwi.

Napoje, które obniżają ciśnienie:

Woda

Dbanie o nawodnienie organizmu jest kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia. Pozytywnie wpływa też na utrzymanie ciśnienia i cukru we krwi na stałym poziomie.



Herbata z hibiskusa

Picie herbaty z hibiskusa może znacznie obniżyć ciśnienie krwi, szczególnie gdy jest nieco podwyższone, wynika z badań przeprowadzonych w Journal of Nutrition. Naukowcy twierdzą, że herbata hibiskusowa zawiera antocyjany i inne przeciwutleniacze, które mogą pomóc naczyniom krwionośnym oprzeć się uszkodzeniom, które mogą spowodować ich zwężenie.



Sok pomidorowy

Codzienne picie szklanki niesolonego soku pomidorowego to prosty sposób na obniżenie ciśnienia krwi i zmniejszenie ryzyka chorób serca.



Kombucha

Kombucha oferuje duże ilości probiotyków. Ten napój jest znany z tego, że pomaga utrzymać dobre bakterie, które chronią zdrowie jelit. Przegląd dziewięciu badań wykazał, że regularne przyjmowanie probiotyków przez ponad osiem tygodni może pomóc utrzymać ciśnienie krwi na normalnym poziomie.



Sok z buraka

Naukowcy z Londynu odkryli, że picie jednej szklanki soku z buraków dziennie może pomóc utrzymać i przywrócić normalne ciśnienie krwi, podał Daily Express. Zespół przeanalizował wpływ soku na 64 osoby z nadciśnieniem. „Efekt jest spowodowany przez azotany, które występują w dużych ilościach w burakach i innych zielonych warzywach liściastych, takich jak jarmuż i kapusta”- oświadczyła British Heart Foundation, która sfinansowała badanie. Naukowcy sugerują, aby nie gotować buraków. Spróbuj je parzyć, piec lub wyciskać z nich sok, aby zachować właściwości buraków.



Zielona herbata

Zielona herbata może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Długotrwałe spożywanie jej ułatwia kontrolowanie ciśnienia. Stwierdzono, że stres oksydacyjny dotyczy nie tylko chorób układu krążenia, ale także nadciśnienia tętniczego. Polifenole, znajdujące się w zielonej herbacie odgrywają tu znaczną rolę.Czytaj także:

