Smartfon wykryje twoją arytmię

Migotanie przedsionków to arytmia, charakteryzująca się nieskoordynowanymi szybkimi skurczami przedsionków serca. Konsekwencją nieskoordynowanych skurczy jest niemiarowy rytm komór oraz zastój krwi w przedsionkach, co powoduje wytworzanie skrzeplin. Taka skrzeplina może wydostać się poza jamę serca i trafić do mózgu, powodując udar. Najczęstszymi czynnikami ryzyka rozwoju tej choroby jest nadciśnienie tętnicze, starszy wiek, nadczynnośc tarczycy, przebudowa serca związana z wadami zastawkowymi oraz uzależnienie od alkoholu. Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwkrzepliwych, ablację dróg układu bodźcotwórzego, odpowiedzialnego za nieskoordynowane ruchy lub zamknięcie uszka lewego przedsionka.

Smartphone i wykrywanie arytmii

Na łamach New England Journal of Medicine podsumowano wyniki badania użytkowników smartfona firmy Apple. W badaniu analizowano dane ponad 410 tysięcy uczestników smartwatcha połączenego z iPhone'm przez osiem miesiący. Żaden z badanych nie miał wcześniej wykrytego migotania przedsionków. Każdemu z uczestników, u którego smartwatch związany ze smartfonem, wykrył nieregularny puls wysyłano elektrodę elektrokardiograficzną do oceny rytmu serca. U ponad 2 tysięcy badanych (0,5 procenta uczestników) wykryto obecność niemiarowego pulsu i wysłano drogą pocztową elektrodę. 450 osób zwróciło elektrodę z zapisem i w tej grupie u 34 procent wykryto migotanie przedsionków. Badanie przedstawia, w jaki sposób za pomocą komercyjnego urządzenia można przeprowadzić masowe badanie przesiewowe w kierunku ważnego problemu kardiologicznego. Detekcja pulsu przez smartwatch oraz weryfikacja za pomocą elektrokardiografii umożliwia szybką diagnostykę migotania przedsionków.

