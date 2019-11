Jesteś kobietą i jesz późnym wieczorem? Naukowcy mają złe wieści

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że czas spożywania posiłków może wpływać na zdrowie serca. Na przykład jedno z ostatnich badań wykazało, że spożywanie posiłków we wcześniejszych porach dnia może pomóc schudnąć, a w późniejszych może sprzyjać przybraniu na wadze i spowolnić metabolizm. Badania te wykazały również, że później spożywane posiłki podnoszą markery stanu zapalnego, które zwykle są związane z cukrzycą i chorobami serca.

Czytaj także:

Niektóre zawody mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie serca kobiet bardziej niż inne

Pora posiłku jednak ma znaczenie

Inne badania przeprowadzone na myszach i ludziach wykazały, że ustalenie ścisłych pór posiłków może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi. Teraz nowe badania uzupełniają te pojawiające się nowe dowody i sugerują, że spożywanie większej liczby kalorii wieczorem może negatywnie wpłynąć na zdrowie układu sercowo-naczyniowego kobiet.

Nowe badania są wstępne. Dr Nour Makarem, naukowiec w Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku jest głównym autorem badania. Badanie wzorców żywieniowych i zdrowia serca. Makarem i zespół naukowców zaangażowali do udziału w badaniu 112 zdrowych kobiet, które miały średnio 33 lata.

Naukowcy zbadali stan układu sercowo-naczyniowego uczestniczek na początku badania i rok później, stosując Life's Simple 7 – miarę zdrowia układu sercowo-naczyniowego, która obejmuje siedem modyfikowalnych czynników ryzyka. Life's Simple 7 dotyczy ciśnienia krwi, cholesterolu, cukru we krwi, aktywności fizycznej, diety, masy ciała i palenia. Na podstawie tych czynników naukowcy obliczyli wynik zdrowotny sercowo-naczyniowy dla każdej uczestniczki. Kobiety korzystały również z dzienników żywności na swoich telefonach komórkowych, aby śledzić i zgłaszać, ile, co i kiedy jadły przez 1 tydzień na początku i przez kolejny tydzień 12 miesięcy później. Naukowcy wykorzystali dane z dzienników elektronicznych do obliczenia związku między zdrowiem układu krążenia a porą spożywania posiłków.

Czytaj także:

Naukowcy: Ten rodzaj żywności najbardziej szkodzi twojemu sercu

Mniej kalorii w późnych porach – lepsze zdrowie serca?

Badanie ujawniło, że uczestniczki, które spożywały więcej kalorii po 18, wykazywały gorsze zdrowie układu krążenia. Dla każdego 1 procenta wzrostu spożycia kalorii po godzinie 18 wskaźnik zdrowia sercowo-naczyniowego obniżył się. Ciśnienie krwi i wskaźnik masy ciała zwykle rosły, a poziom cukru we krwi był gorszy.

Analiza przyniosła podobne wyniki dla każdego 1 procenta wzrostu spożycia kalorii po godzinie 20. W szczególności kobiety o pochodzeniu hiszpańskim – które stanowiły 44 proc. uczestniczek – miały wyższe ciśnienie krwi, gdy wieczorem zjadły więcej kalorii. Główny autor badania komentuje odkrycia: „Dotychczasowe metody zapobiegania chorobom serca koncentrowały się na tym, co jemy i ile jemy. Te wstępne wyniki wskazują, że jedzenie uwzględniające czas i proporcje kalorii w wieczornych posiłkach to proste do zmodyfikowania zachowanie, które może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca”.

Główny autor zwraca również uwagę, że aby wyniki były bardziej wiarygodne, musiałyby być powtórzone w większej próbie i w różnych populacjach. Dr Kristin Newby, profesor medycyny i kardiologii na Duke University w Durham, która nie była zaangażowana w badania, komentuje wyniki: „Myślę, że to ważne badanie” – mówi. „W tym momencie jest to odkrycie fundamentalne, ale nie ostateczne, i myślę, że zapewnia naprawdę interesujący wgląd w aspekt żywienia i w to, jak koresponduje on z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, o których tak naprawdę wcześniej nie myśleliśmy”.

Czytaj także:

Czy oczy pozwolą przewidzieć ryzyko chorób układu krążenia?