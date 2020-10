Czy jogurt naturalny naprawdę pomaga schudnąć?

Lata temu trudno było znaleźć mały kartonik jogurtu, który zawierał mniej niż 20 gramów cukru. Na szczęście producenci nabiału zrobili swoisty „lifting”, dzięki czemu jogurt jest dziś jednym z najzdrowszych dodatków do dań. Bakterie używane do produkcji jogurtu nazywane są „kulturami jogurtowymi”, które fermentują laktozę, naturalny cukier znajdujący się w mleku. W procesie tym powstaje kwas mlekowy, substancja, która powoduje zsiadanie się białek mleka, nadając jogurtowi niepowtarzalny smak i konsystencję.

Jak jogurt pomaga schudnąć?

Według ostatnich badań ludzie, którzy codziennie spożywają co najmniej jedną porcję niskotłuszczowego jogurtu, zwykle ważą mniej, mają mniejszą talię i stosują zdrowszą dietę. Mają również niższy poziom złego cholesterolu, cukru we krwi i insulinooporność. Autorzy badania twierdzą, że mikroelementy w jogurcie, w tym wapń, potas, magnez i witaminy z grupy B, pomagają poprawić jakość diety i utrzymać szybki metabolizm.

Badanie opublikowane w czasopiśmie International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity wykazało, że spożywanie niskotłuszczowego jogurtu na przestrzeni lat było w rzeczywistości związane ze spadkiem masy ciała w czasie. To samo dotyczyło żywności pochodzenia roślinnego.

Według badań opublikowanych w czasopiśmie Nutrition kobiety, które po południu spożywały wysokobiałkową przekąskę, zgłaszały większe uczucie sytości i zjadły o 100 mniej kalorii podczas kolacji niż gdy wybierały krakersy lub czekoladę. Badania sugerują, że im wyższa zawartość białka w jogurcie, tym większy jego wpływ na kontrolę apetytu.