Poziom tej witaminy w ciąży jest powiązany z IQ dziecka

Badanie opublikowane dzisiaj w The Journal of Nutrition wykazało, że poziom witaminy D u matek podczas ciąży był powiązany z ilorazem inteligencji ich dzieci, co sugeruje, że wyższy poziom witaminy D w ciąży może prowadzić do wyższych wyników IQ dzieci.

Melissa Melough, główna autorka badań i naukowiec z Departamentu Zdrowia, Zachowania i Rozwoju Dziecka w Seattle Children's Research Institute, twierdzi, że niedobór witaminy D jest powszechny zarówno wśród ogółu populacji, jak i kobiet w ciąży, jednak badanie wykazało, że czarnoskóre kobiety są szczególnie zagrożone. Dlaczego? Pigment melaniny chroni skórę przed uszkodzeniami słonecznymi, ale blokując promienie UV, melanina zmniejsza również produkcję witaminy D w skórze. Poziom witaminy D a IQ dziecka Wyższe poziomy witaminy D u matek w czasie ciąży mogą sprzyjać rozwojowi mózgu i prowadzić do wyższych wyników IQ w dzieciństwie. Badania przesiewowe i suplementacja żywieniowa mogą skorygować niedobór witaminy D u osób z grupy wysokiego ryzyka i promować funkcje poznawcze u potomstwa. „Chcę, aby ludzie wiedzieli, że jest to powszechny problem i może wpływać na rozwój dzieci” – powiedział Melough. „Niedobór witaminy D może wystąpić nawet przy zdrowej diecie. Czasami jest to związane z naszym stylem życia, pigmentacją skóry lub innymi czynnikami, na które nie mamy wpływu”. Czytaj też:

Shoty witaminowe na poprawę odporności – jak je przyrządzić?