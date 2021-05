Zaskórniki, czyli nieestetyczne czarne kropki na twarzy. Jak się ich pozbyć?

Zaskórniki, inaczej zwane wągrami, to rozszerzone pory skóry. Nie są estetyczne i oznaczają, że cera niewłaściwie się złuszcza. Jak sobie z nimi poradzić?

Czym są zaskórniki?

Zaskórniki to problem najczęściej powiązany z trądzikiem. Pojawiają się w okresie dojrzewania, gdy gruczoły łojowe pracują bardzo intensywnie. Produkują wtedy bardzo dużo sebum, a skóra nie zawsze radzi sobie ze złuszczaniem nadmiernego łoju. W efekcie na skórze, najczęściej w strefie T (czoło, nos, broda) pojawiają się zaskórniki, które mogą mieć barwę białą lub czarną.

Przyczyny wągrów

Zaskórniki pojawiają się na skutek zbyt intensywnej produkcji łoju. Często są związane z nadmiernym przetłuszczaniem skóry, a powstawaniu wągrów mogą towarzyszyć również zmiany zapalne, wykwity ropne i pryszcze.

Błędem jest jednak myślenie, że zaskórniki są problemem jedynie młodzieży. Mogą pojawić się u osób dorosłych w przebiegu trądziku różowatego, zaburzonej gospodarki hormonalnej bądź też niewłaściwej pielęgnacji (używania kosmetyków komodogennych) lub spożywania zbyt dużej ilości przetworzonych produktów.

Rodzaje zaskórników

Wągry dzielą się na:

otwarte – wyglądają jak drobne krostki o białym zakończeniu i oznaczają zatkane gruczoły łojowe

zamknięte – wyglądają jak małe czarne kropki i najczęściej pojawiają się na nosie oraz brodzie. Czarny kolor zawdzięczają nadkażeniu bakteryjnemu. Tego rodzaju wągry mogą doprowadzić do powstawania zmian zapalnych

Jak pozbyć się wągrów?

Aby pozbyć się zaskórników, należy stosować kosmetyki do pielęgnacji cery tłustej, które otworzą pory i usuną z nich zanieczyszczenia. Znajdziemy je w drogeriach oraz w aptekach. Często zawierają różnego rodzaju kwasy, które pomagają złuszczać naskórek i odsłonić wierzchnie, zdrowe warstwy skóry.

Rodzaj kwasu należy dobrać do cery. W pielęgnacji cery tłustej sprawdzą się kwasy salicylowy, glikolowy, przy cerze bardziej wrażliwej migdałowy (ale w niskim stężeniu 5-procentowym), a skóra naczyniowa dobrze zniesie terapię kwasami owocowymi AHA.

Trzeba jednak pamiętać, by przy stosowaniu kwasów oraz ogólnie kosmetyków złuszczających naskórek, zadbać o właściwe nawilżenie. Inaczej przesuszona skóra zacznie produkować jeszcze więcej sebum, co zamiast usunąć problem tylko go pogłębi.

Aby nie dopuścić do pojawienia się zaskórników, warto również wykonywać domowe peelingi, które pozwolą regularnie złuszczać naskórek i usuwać łój z porów skóry.

Usuwanie zaskórników u kosmetyczki

Gdy problem wągrów jest duży, można skorzystać z zabiegów kosmetycznych w gabinetach. Najczęściej polegają one na nałożeniu mocnych peelingów z użyciem kwasów, które złuszczą naskórek.

Po takim zabiegu skóra może wręcz „schodzić płatami”. Wymaga odpowiedniej pielęgnacji: stosowania konkretnych kremów odnawiających jej barierę ochronną, niewystawiania cery na słońce i nienakładania na nią makijażu. Łuszczenie skóry powinno minąć po około 7 dniach, a cera stanie się wyraźnie zdrowsza i gładsza.

Kosmetyczka może zaproponować również mikrodermabrazję, która polega na złuszczaniu naskórka za pomocą mikrokryształków. Jest to zabieg bezpieczny, który pozwala dokładnie oczyścić skórę i pozbyć się zaskórników.

Czego nie robić?

Często zaskórniki powstają na skutek stosowania niewłaściwych kosmetyków. Przy cerze mieszanej i tłustej niewłaściwe jest sięganie po mocno odżywcze preparaty zawierające oleje czy miód, bo zadziałają komodogennie, zapychając pory. To może szybko doprowadzić do powstania zaskórników.

Należy zwrócić uwagę, czy w składzie kosmetyku, który chcemy kupić, nie widnieją:

olej kokosowy



olej migdałowy

masło kakaowe

masło shea



lanolina

miód

Jeśli znajdują się na etykiecie kremu, który nas zainteresował, lepiej zrezygnujmy z zakupu. Przy cerze tłustej i skłonnej do zanieczyszczeń mogą doprowadzić do powstawania wągrów.

W takiej sytuacji lepiej zdecydować się na żele czy pianki przeznaczone do cery tłustej oraz kremy łagodzące zmiany zapalne i normalizujące produkcję sebum. Konieczne jest również dogłębne nawilżanie skóry, co zapobiegnie przesuszaniu naskórka i intensywnej produkcji łoju. Dobrze sprawdzą się kremy z kwasem hialuronowym.

