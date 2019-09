Czy wypicie koktajlu białkowego po treningu jest korzystne? Zdziwisz się!

Po treningu siłowym możesz odczuwać ból mięśni przez około 48 godzin. Pojawia się też spadek funkcji mięśni. Wykazano, że intensywne ćwiczenia powodują zmniejszenie wydajności mięśni nawet na 24 godziny. Ci, którzy chcą osiągać najlepsze wyniki, sięgają po sposoby na przywrócenie siły mięśni i jak najszybsze zmniejszenie bólu. Ważne w tym temacie są węglowodany oraz białko.

Białko czy węglowodany?

Te dwa związki kluczowe w regeneracji mają swoje funkcje. Białko jest potrzebne do budowy i naprawy mięśni, węglowodany – do przywrócenia poziomu glikogenu, podstawowej formy magazynowania glukozy w organizmie. Po ćwiczeniach osoby ćwiczące na siłowni często spożywają koktajle na bazie białka i węglowodanów. Czynią to w celu budowy masy mięśniowej w perspektywie długoterminowej oraz w celu bieżącej naprawy mięśni i zmniejszenia bólu.

Najczęściej napoje oparte są na białku z serwatki lub białku mleka. Koktajle proteinowe, zgodnie z wynikami niektórych badań pomagają odzyskać funkcje mięśni po wysiłku. Jednak autorzy nowego naukowego artykułu twierdzą, że w żadnych badaniach nie porównano wydajności tych rodzajów białka. Naukowcy z University of Lincoln w Wielkiej Brytanii postanowili to sprawdzić i opublikowali swoje odkrycia w „Journal of Human Kinetics”.

Wyniki siłaczy nie pozostawiają złudzeń

Siłacze z przedziału 20-30 lat, którzy ćwiczą od co najmniej roku, 10 minut po treningu wypijali napoje:

na bazie białka serwatki, który zawierał węglowodan dekstrozę



na bazie białka mleka, który zawierał węglowodany: laktozę, sacharozę, fruktozę i maltodekstrynę



napój węglowodanowy zawierający dekstrozę

w takiej samej ilości i o takiej samej liczbie kalorii. Następnie zostali badani w odstępach 24- i 48-godzinnych. Następnie ocenili ból mięśni przy użyciu skali od 0 (brak bólu mięśni) do 200 (ból sięgający granic wytrzymałości). Przeprowadzono także testy sprawnościowe i siłowe.

Zaskakujące ustalenia

Uczucie bólu było większe po obu tych odstępach czasowych, jednak nie różniło się ono natężeniem we wszystkich grupach. Odpowiedź na oba rodzaje białka nie różniła się.

Koktajle proteinowe są popularne, ponieważ ludzie wierzą, że pomagają w naprawie mięśni, zmniejszeniu bólu i przywróceniu wydajności. Istnieje jednak wiele problemów odpowiedzialnych za nieścisłości. Skromna grupa badawcza nie jest w stanie reprezentować ogółu. Oznacza to zresztą, że koktajle proteinowe niekoniecznie działają, więc skoro wszystkie napoje dały podobne efekty, to uwzględnienie w badaniu czwartej grupy, która piła tylko wodę (albo nic), mogło przynieść bardziej interesujące wyniki.

Naukowcy informują więc, że na tym etapie nie jest jasne, czy koktajle proteinowe mogą przyspieszyć regenerację i zmniejszyć ból mięśni po wysiłku. Dopóki badacze nie zgłębią tematu na znacznie większą skalę, nie będzie można tego potwierdzić.

