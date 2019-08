Masz zawroty głowy po jedzeniu? Sprawdź, co to oznacza

Niektóre schorzenia i nadwrażliwość na różne pokarmy mogą wywoływać zawroty głowy po posiłku. Istnieje kilka technik, które można zastosować, aby zminimalizować dotkliwość tego stanu. Warto jednak poznać jego potencjalne przyczyny, by wiedzieć, jak skutecznie walczyć z zawrotami głowy po posiłku.

Niski poziom cukru we krwi

Kiedy poziom cukru spada po posiłku i powoduje zawroty głowy, tę sytuację nazywa się reaktywną hipoglikemią. Osoby z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym mogą odczuwać spadki poziomu glukozy we krwi po posiłku,ponieważich organizmy wytwarzają zbyt dużo insuliny.

Jednak osoby zdrowe mogą również doświadczyć tego rodzaju hipoglikemii, na przykład po operacji żołądka. Mogą zbyt szybko trawić pokarmy, co utrudnia organizmowi przyswajanie z nich glukozy. Rzadkie niedobory niektórych enzymów trawiennych mogą również obniżać poziom glukozy we krwi.

Warto wykonać wówczas odpowiednie badania. Jedzenie mniejszych, częstszych posiłków o niższej zawartości cukru może również być pomocne.

Niskie ciśnienie krwi

Niedociśnienie po posiłku często zdarza się osobom z wysokim ciśnieniem krwi, ponieważ może ono powodować stwardnienie i niedrożność tętnic. Zmiany te utrudniają przepływ krwi do mózgu, gdy płynie ona również do układu trawiennego. Zmniejszony przepływ krwi do mózgu może powodować zawroty głowy.

Osoby starsze oraz zmagające się z chorobą Parkinsona, a także osoby z zaburzeniami układu nerwowego mogą być również bardziej podatne na niedociśnienie po posiłkach.

W wielu przypadkach może pomóc leczenie nadciśnienia, picie większej ilości wody przed posiłkami i spożywanie częstszych, ale mniejszych posiłków, na przykład sześć małych posiłków zamiast trzech dużych.

Leki na cukrzycę

Niektóre leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina, mogą powodować zawroty głowy, gdy nadmiernie obniżają poziom glukozy we krwi. Osoba, która przyjmuje leki tuż przed posiłkiem, może zauważyć zawroty głowy po posiłku, gdy lek zaczyna działać.

Osoby z cukrzycą, które regularnie odczuwają zawroty głowy po posiłku, powinny porozmawiać z lekarzem na temat zmiany leków, przyjmowania mniejszej dawki lub opracowania lepszego harmonogramu posiłków.

Szybkie wstawanie z miejsca po spożyciu posiłku

Posiłki jemy w pozycji siedzącej, a następnie niektórym zdarza się raptownie wstać. Ludzie doświadczają nagłego spadku ciśnienia krwi, gdy wstają. Kiedy tak się dzieje, problemem nie jest sam posiłek, ale nagłe przejście z pozycji siedzącej do stojącej.

Hipotonia ortostatyczna jest terminem medycznym określającym spadek ciśnienia krwi, który pojawia się, gdy dana osoba przechodzi z pozycji siedzącej do stojącej.

Kręci mi się w głowie – i co dalej?

Wybierz się do lekarza, kiedy zawroty głowy po posiłkach pojawiają się regularnie, a nie bierzesz żadnych dodatkowych leków. Jeżeli jesteś pod opieką lekarza z innych przyczyn, poinformuj o tych nowych objawach.

Na zawroty głowy po posiłkach powinny uważać także zwłaszcza kobiety w ciąży. Ponadto takie oznaki niedociśnienia mogą zwiastować udary.

