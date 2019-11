5 największym mitów o budowaniu odporności. Też popełniasz te błędy?

Osłabienie odporności organizmu może być związane z działaniem wielu różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Z tego względu niektóre sposoby na budowanie odporności mogą okazać się nieskuteczne oraz szkodliwe dla zdrowia. Jakie błędy podczas wzmacniania odporności organizmu popełniamy najczęściej?

Jak poprawić odporność?

Układ immunologiczny człowieka narażony jest na ciągły kontakt ze szkodliwym drobnoustrojami. Kiedy pracuje prawidłowo, nie ma problemu ze zwalczaniem infekcji w ich zarodku i odpieraniem ataków wirusów, bakterii i grzybów. Problem pojawia się w momencie osłabienia „czujności” układu odpornościowego oraz jego nadmiernego obciążenia nie tylko różnymi chorobami, ale także naszym stylem życia. Poznaj 5 mitów na temat budowania odporności organizmu.

Mity na temat budowania odporności

1. Osoba zdrowa nie musi dbać o odporność organizmu

Przekonanie, że jedynie osoby przewlekle chore lub często łapiące infekcje muszą dbać o odporność organizmu to jeden z powszechnie funkcjonujących mitów. O odporność powinniśmy dbać wszyscy, a jej budowanie musi zacząć się już we wczesnym dzieciństwie i uwzględniać nie tylko doraźne stosowanie suplementów diety, ale przede wszystkim racjonalne odżywianie, aktywny tryb życia i hartowanie organizmu. Każdy z nas powinien zwrócić uwagę na to, jak się odżywia i jaki tryb życia prowadzi, bo to kluczowe dla naszego zdrowia czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na funkcjonowanie układu immunologicznego, ale także zwiększyć ryzyko rozwoju poważnych schorzeń m.in. nowotworów.

2. Najważniejsza jest suplementacja

Od dłuższego czasu wiele problemów zdrowotnych staramy się rozwiązać z pomocą suplementów diety. Choć w niektórych przypadkach warto po nie sięgać, to tabletki na odporność nigdy nie zastąpią naturalnych sposobów jej wzmacniania. Podstawą zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu jest odpowiednio zbilansowana dieta, która obfituje w węglowodany złożone, witaminy oraz minerały. Suplementy na odporność mogą nam szkodzić, jeżeli stosujemy je w nadmiarze, co jest dość częstym problemem oraz przyjmujemy jednocześnie kilka preparatów, które mogą wchodzić ze sobą w niebezpieczne interakcje.

3. Tryb życia nie ma wpływu na odporność organizmu

Wiele osób zapomina, że tryb życia wpływa na odporność organizmu i jest kluczowym czynnikiem w czasie jej budowania. Nie da się poprawić funkcjonowania układu immunologicznego, żyjąc w stresie, śpiąc zbyt krótko i korzystając z używek. Budowanie odporności trzeba zacząć od zmiany codziennych, szkodliwych nawyków, czyli ograniczyć stres, zadbać o zdrowy, regeneracyjny sen oraz codzienną chwilę relaksu, która pozwoli ukoić pobudzony organizm.

4. Odporność można zbudować w kilka tygodni

O odporność organizmu trzeba dbać cały rok. Mitem jest to, że można ją poprawić w kilka tygodni, bo układ immunologiczny potrzebuje czasu, aby efektywnie walczyć z atakującymi nas drobnoustrojami. Odporność musimy zacząć budować na długo przed rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego.

Obowiązkowym elementem budowania odporności jest nie tylko zmiana stylu życia i pożegnanie złych nawyków żywieniowych, ale także codzienna aktywność na świeżym powietrzu. Chcąc poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego, trzeba pamiętać o tym, że nie należy przesadnie obawiać się bakterii oraz wirusów, które znajdują się w naszym otoczeniu. Lekarze przestrzegają przed stosowaniem m.in. nadmiaru antybakteryjnych środków czystości, bo może to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

5. Budowanie odporności musi wiązać się z rezygnacją z normalnego życia

Budowanie odporności nie wymaga izolacji od miejsc, w których możemy spotkać się z dużą liczbą drobnoustrojów. Aby poprawić odporność organizmu, nie musimy rezygnować z komunikacji miejskiej, wizyty w supermarkecie oraz przychodni lekarskiej, bo nasz układ odpornościowy musi nauczyć się rozpoznawać wroga oraz z nim włączyć. Osoba zdrowa, u której ni występują zaburzenia odporności, może normalnie funkcjonować i jednocześnie pracować nad lepszym funkcjonowaniem układu immunologicznego poprzez hartowanie organizmu, stosowanie zdrowej diety i codzienną aktywność fizyczną. Dodatkowym wsparciem mogą (ale nie muszą) być suplementy diety, w których składzie powinna występować przede wszystkim witamina D, witamina C, cynk, witamina E, witamina A i kwasy tłuszczowe Omega-3. Warto zastanowić się także nad suplementacją lub zwiększeniem spożycia naturalnych probiotyków i prebiotyków, które poprawiają jakość mikroflory bakteryjnej.

