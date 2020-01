Suplement może pomóc spalić tłuszcz długo po wysiłku

Propionian jest krótkołańcuchowym kwasem tłuszczowym wytwarzanym w procesie trawienia błonnika pokarmowego przez drobnoustroje jelitowe. Jest to naturalny i skuteczny tłumik apetytu. Propionian szybko rozkłada się w organizmie, więc aby wzmocnić jego działanie, naukowcy związali go chemicznie z inuliną. Jest to błonnik wspólny dla czosnku, topinamburu, cykorii i cebuli. Rezultatem jest ester inulino-propionianowy – IPE.

Naukowców bardzo interesuje, w jaki sposób mikroflora jelitowa wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie. We wcześniejszych badaniach ustalono, że stosowanie IPE jako suplementu diety zwiększyło tempo, w jakim organizm utlenia tłuszcz podczas odpoczynku. Badanie wykazało również, że IPE tłumi potrzebę spożywania wysokokalorycznych produktów spożywczych. Na przykład ci, którym naukowcy zaoferowali tyle makaronu, ile mogli zjeść, skończyli jedząc 10 proc. mniej niż zwykle. Nowe badanie ujawniło, że IPE może poprawić efekty odchudzania z umiarkowanym programem ćwiczeń bez konieczności zmiany diety.

Ćwiczenia i suplement bez zmiany diety

Po raz pierwszy naukowcy pokazali, że ten efekt utrzymuje się, gdy ćwiczenia są dodawane do regularnego przyjmowania IPE. W badaniu nie zbadano skuteczności diety odchudzającej, ćwiczeń i IPE. Badanie obejmowało 20 kobiet w wieku 25-45 lat. Każda z nich miała wskaźnik masy ciała (BMI) większy niż 25. Badanie trwało 4 tygodnie. Zespół podzielił uczestniczki na dwie grupy po 10 osób. Obie grupy uczestniczyły w umiarkowanych programach ćwiczeń. Jedna grupa otrzymała suplement IPE, a druga otrzymała suplement placebo zawierający celulozę. Wszystkie utrzymywały normalne wzorce odżywiania przez cały czas trwania próby.

Naukowcy zmierzyli poziom utlenienia tłuszczu w spoczynku każdej osoby zarówno przed, jak i po badaniu, używając próbek krwi i gazu. Zebrali je przed śniadaniem, po śniadaniu i po obiedzie. Panie, które ćwiczyły podczas przyjmowania placebo, nie wykazały żadnych zmian w poziomach utlenienia tłuszczu. Grupa przyjmująca IPE wykazała jednak znaczny wzrost spalania tłuszczu w spoczynku, nawet 7 godzin po ostatniej dawce IPE.

Nowe badanie było niewielkie, a czas jego trwania krótki, więc jego wymagają dodatkowej weryfikacji. Naukowcy szukają finansowania na dalsze badania nad IPE, obejmujące więcej osób w dłuższym okresie.

