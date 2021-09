7 witamin i suplementów, które najlepiej wzmacniają włosy. Co polecają dietetycy?

„Choć suplementy diety mogą poprawić jakość naszych włosów, skóry i paznokci, to mimo wszystko zdecydowanie lepiej, by najcenniejsze składniki odżywcze pochodziły z naturalnej żywności bez żadnych chemicznych dodatków” – zapewnia dietetyk kliniczna Kristin Gillespie, której porady biją rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych.

Jej zdaniem to, co znajduje się w pożywieniu, charakteryzuje się lepszą biodostępnością, a nasz organizm lepiej przyswaja z jedzenia to, co jest najbardziej wartościowe dla całego naszego ciała – także dla włosów.

Czym warto „karmić” włosy?

Nie ma wątpliwości, że odpowiednia pielęgnacja i zwracanie szczególnej uwagi na dbanie o włosy może wyraźnie poprawić ich stan. Czasem jednak brakuje nam podstawowych składników, dzięki którym można wzmocnić ich strukturę i sprawić, że nabiorą więcej blasku, będą się lepiej układać i tylko dodadzą nam uroku.

Warto zatem dokładnie przyjrzeć się jedzeniu, które na co dzień spożywamy i sprawdzić, czy „karmimy” włosy tym, czego najbardziej łakną...

Jakie składniki odżywcze mają najlepszy wpływ na poprawę stanu naszych włosów?

Witaminy z grupy B i biotyna



Mają największy wpływ na to, czy nasze włosy są dobrze odżywione. Jeśli nie jemy mięsa i brakuje nam witaminy B12, częściej możemy skarżyć się na to, że nasze kosmyki są nadmiernie przetłuszczone, a na dodatek możemy mieć problem z ich nasilonym wypadaniem.

Szczególnie istotna dla włosów jest biotyna (wit. H lub B7), która zwiększa tempo wzrostu mieszków włosowych, a jej niedobór może sprawiać, że nasza czupryna wyraźnie się przerzedza. Odpowiedni poziom tego składnika może zaś sprawić, że włosy staną się mniej łamliwe i rzadziej będziemy mieć rozdwojone końcówki.



Witamina C



Odgrywa ważną rolę w produkcji kolagenu, który ma kluczowe znaczenie dla struktury włosów. Dzięki silnym właściwościom przeciwutleniającym może zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przez wolne rodniki i opóźniać efekty starzenia się całego organizmu – w tym włosów. Pomaga też wchłaniać żelazo, które transportuje tlen i dostarcza energię niezbędną do wzrostu nowych kosmyków.



Kolagen



Dostarcza niezbędne aminokwasy odżywiające cebulki włosów, może wpływać na ich prawidłowy wzrost i odbudowę. Dzięki niemu nasze włosy mogą stać się mocniejsze i grubsze.

Regularne dostarczanie kolagenu może wyraźnie wpłynąć na kondycję każdego włosa na naszej głowie, a także chronić nas przed nadmiernym łuszczeniem się skóry głowy i powstawaniem łupieżu.



Białko



Ten makroskładnik ma wpływ nie tylko na nasze mięśnie, ale także na stan naszych włosów – bez niego stają się cienkie i łamliwe. Warto dbać o dostarczanie odpowiedniej ilości białka (0,7 g na każdy kg masy ciała w przypadku kobiet i 1 g na kg masy ciała w przypadku mężczyzn).

Jeśli mamy problem z niedoborem, można wzbogacić codzienną dietę o napoje proteinowe, których skład w ostatnich latach bardzo się poprawił – wiele z nich jest dostępnych w wersji wegańskiej dosładzanej zdrowymi zamiennikami cukru.



Witamina D3



Odpowiada za biologiczny cykl odnowy naskórka. Syntezowana jest w skórze pod wpływem ekspozycji na promienie słoneczne. Przy jej niedoborze włosy zaczynają nam szybciej wypadać.

Jeśli mamy z tym problem, warto wzbogacić codzienne pożywienie o tłuste ryby tj. łosoś, śledź, węgorz czy tuńczyk, a także żółtka jaj, żółty ser, drożdże lub wysokiej jakości oleje, które są dobrym źródłem tej witaminy (zwłaszcza olej z czarnuszki).



Cynk



Wpływa na tworzenie kreatyny i może sprawić, że włosy staną się bardziej elastyczne. Jeśli mamy niedobór cynku, możemy mieć problem z nadmiernym wypadaniem włosów.

Składnik ten reguluje również pracę gruczołów łojowych i kontroluje metabolizm aminokwasów odpowiadających za powstawanie nowych włosów.

Najwięcej znajdziemy go m.in. w otrębach i zarodkach pszennych, a także w wątróbce wołowej.



Suplementy poprawiające wygląd skóry i paznokci



Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to, co ma dobry wpływ na naszą skórę i paznokcie, świetnie działa także na nasze włosy. Jeśli chcemy poprawić ich wygląd pomóc może nam m.in. skrzyp polny, który w 60 proc. składa się z krzemu stymulującemu wzrost włosów i zapobiegającemu ich nadmiernemu wypadaniu.

Warto uzupełnić też poziom miedzi, która razem z żelazem bierze udział w transporcie tlenu i sprawia, że włosy są bardziej elastyczne oraz odporne na urazy mechaniczne.Czytaj też:

