7 naturalnych olejków, które zapobiegają nadmiernemu wypadaniu włosów

Szacuje się, że już nawet 20 proc. pacjentów cierpiących na tzw. long COVID (czyli długotrwałych skutków zakażenia koronawirusem), ma problem z nadmiernie wypadającymi włosami lub wręcz łysieniem, do którego doprowadza osłabienie i wyniszczenie organizmu zaatakowanego przez SARS-CoV-2. Włosy można tracić jednak także z innych powodów.

Ile włosów ma człowiek i jak dużo z nich wypada w ciągu dnia?

Szacuje się, że na głowie przeciętnego człowieka jest około 100-150 tys. włosów – najwięcej mają ich blondynki i blondyni, choć ich włosy są cieńsze niż u brunetów i szatynek. Najmniej mają ich zaś osoby o rudym zabarwieniu włosów. Jeśli każdego dnia traci się około 100-150 włosów, to wszystko powinno być w normie. Problem pojawia się wtedy, gdy liczba ta drastycznie wzrasta, a nasza czupryna zaczyna być coraz bardziej przerzedzona.

Przyczyny tego zjawiska mogą być bardzo zróżnicowane, dlatego w takich przypadkach warto skonsultować się z lekarzem i wykonać podstawowe badania, które mogą wykryć ewentualne zaburzenia endokrynologiczne i nieprawidłowo działające hormony lub skorzystać z porady doświadczonego trychologa.

Niektórym mogą pomóc też domowe sposoby na wypadanie włosów – zwłaszcza zastosowanie naturalnych olejków, które stymulują ich porost, a na dodatek doskonale je pielęgnują nadając im piękny blask i zdrowy wygląd. Po które z nich warto sięgnąć?

Jak zapobiec wypadaniu włosów? 7 najlepszych olejków, które mogą w tym pomóc

Olejek rozmarynowy 2 razy dziennie przez 6 miesięcy



Pomaga nie tylko, jeśli mocno wypadają nam włosy, ale także reguluje pracę gruczołów łojowych, dzięki czemu można zapobiec ich nadmiernemu przetłuszczaniu się. Olejek rozmarynowy jest też skuteczny w walce z łupieżem.

Jego działanie może przynieść najlepsze efekty, jeśli przed umyciem włosów przez co najmniej 10-15 minut będziemy masować nim skórę głowy, a potem użyjemy szamponu i dokładnie wypłuczemy włosy wodą.

Badania przeprowadzone u osób cierpiących na łysienie androgenowe wykazały, że intensywne stosowanie olejku rozmarynowego – 2 razy dziennie rano i wieczorem – po pół roku przynosi takie efekty jak po zażywaniu powszechnie polecanego na wypadanie włosów środka o nazwie minoksydyl, który stymuluje wzrost mieszków włosowych.



Olej kokosowy wymieszany z oliwą z oliwek



Wystarczy wymieszać 1 łyżkę dobrej jakości oliwy z oliwek z 2 łyżkami organicznego olejku kokosowego i nałożyć taką miksturę na skórę głowy na co najmniej 30-45 minut (a nawet na całą noc), a potem wymyć włosy szamponem.

Jeśli będziemy powtarzać taki zabieg co najmniej kilka razy w miesiącu, to po kilku tygodniach regularnego stosowania możemy zauważyć wyraźną poprawę zarówno pod względem liczby nowych kosmyków, jak i ich kondycji. Nasze włosy mogą nabrać blasku, a ich kolor może być bardziej intensywny (co przyda się osobom, które szybko siwieją).



Olejek z mięty



100-procentowo organiczny olejek z liści mięty działa rozgrzewająco i może pobudzić krążenie także na skórze głowy, dzięki czemu można stymulować wzrost nowych włosów – zwłaszcza na wyraźnie przerzedzonych zakolach.

Jeśli co najmniej 2-3 razy w tygodniu przed myciem głowy będziemy wmasowywać naturalny olejek z mięty polnej tuż przy skroniach, to po pewnym czasie możemy zauważyć, że nasze włosy przy linii czoła mogą stać się gęstsze.



Olej z czarnuszki



Dzięki wysokiej zawartości niezwykle cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych olej z czarnuszki doskonale nadaje się do pielęgnowania osłabionych włosów i stymulowania ich porostu. Choć nieco wydłuża fazę ich wzrostu, to nowe włosy, które się dzięki niemu pojawiają, stają się mniej łamliwe i lepiej odżywione.

Zaleca się, by wmasowywać go kulistymi ruchami w miejscach, w których włosy są przerzedzone i pozostawić na co najmniej 30-60 minut, a potem dokładnie wymyć głowę szamponem. Po regularnym powtarzaniu tej czynności kilka razy w tygodniu powinniśmy zauważyć poprawę.



Olejek pichtowy 2 razy w tygodniu



Wystarczy przed standardowym myciem włosów użyć kilka kropel ekologicznego olejku pichtowego pozyskiwanego z jodły syberyjskiej, by po regularnym wmasowywaniu go w miejsca, w których nasze włosy są przerzedzone, zauważyć wyraźną poprawę.

Niektórzy polecają też dodawanie go do zwykłego szamponu, by zawarte w nim cenne składniki, m.in. alfa-pinen, fitocydy, terpeny, kamfora, bisabolen i kadinen wzmocniły nasze włosy i zapobiegły nadmiernemu wypadaniu włosów.





Olejek rycynowy zwiększa cyrkulację krwi w mieszkach włosowych



Jednym z najczęściej polecanych sposobów na naturalne stymulowanie wzrostu włosów i zapobieganie ich wypadaniu jest stosowanie olejku rycynowego, który wspomaga produkcję kreatyny, czyli białka stanowiącego główny budulec włosa ludzkiego. Najlepszy jest ten tłoczony na zimno i nieprzetworzony.

Można nakładać go bezpośrednio na skórę głowy tuż przed myciem (i spokojnie masować przez około 15-20 minuty) lub dokładać go do kosmetyków, które zazwyczaj używamy.



Olej z migdałów



Poprawia ukrwienie skóry głowy, wzmacnia płaszcz lipidowy oraz stymuluje wzrost włosów. Można wmasowywać go przez co najmniej pół godziny przed myciem głowy, by po pewnym czasie regularnego powtarzania tej czynności zauważyć poprawę. Warto też nakładać go bezpośrednio na końcówki włosów, by zapobiec ich nadmiernemu rozdwajaniu się.Czytaj też:

