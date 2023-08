Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia soczewki teleskopowej. Zapobiega utracie wzroku

Specjaliści z SPSK 1 w Lublinie pod kierunkiem prof. Roberta Rejdaka, kierownika Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, dokonali pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w tej części Europy zabiegu wszczepienia soczewki teleskopowej. Starcze zwyrodnienie plamki żółtej może doprowadzić do całkowitej utraty widzenia. Można jednak temu zapobiec, co udowodnili ostatnio lekarze z Lublina. Wszczepili oni pacjentce, która borykała się z zaćmą i zwyrodnieniem plamki, właśnie taką soczewkę teleskopową, której działanie jest porównywalne do szkła powiększającego.

Pierwsza operacja wszczepienia soczewki teleskopowej w Polsce

To właśnie w Lublinie lekarze przeprowadzili tę skomplikowaną i wymagającą precyzji operację. Do tej pory takie zabiegi nie były jednak wykonywane w naszym kraju. Aż do teraz. Specjaliści Lublina przeprowadzili go w ramach programu naukowego.

„To była pierwsza operacja w Polsce, ale i w tej części Europy, ponieważ Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego i SPSK 1 w Lublinie jako jedyny ośrodek został niejako wytypowany do realizacji tego projektu w tej części Europy. Projekt przebiegał we współpracy z wieloma ośrodkami w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, ale i w Stanach Zjednoczonych – powiedział prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w rozmowie z „Wprost.pl”. Dodał jednocześnie:

Jest to taki projekt i metoda, której bezpieczeństwo i skuteczność są udokumentowane. My, z racji przygotowania zarówno kompetencyjnego, jak i metodologicznego, zostaliśmy wytypowani w tej części Europy do współpracy. Oczywiście od wielu lat współpracujemy również przy wielu innych projektach, stąd mój ośrodek był wielokrotnie wizytowany, wspólnie operowaliśmy właśnie tego typu ciężkie przypadki. To doprowadziło do przeprowadzenia pierwszej w Polsce operacji wszczepienia soczewki teleskopowej.

Czym jest i jak działa soczewka teleskopowa?

Taki zabieg polega na wykonaniu najpierw standardowej operacji zaćmy, a następnie na wszczepieniu soczewki za pomocą specjalnej techniki i zaszyciu rany pooperacyjnej. Profesor Robert Rejdak wyjaśnił zasadę działania soczewki teleskopowej:

Soczewka teleskopowa to jest wynik wieloletnich badań i opracowań, zarówno działania, jak i konstrukcji tej soczewki. Jej zasada działania wykorzystuje działanie teleskopu Galileusza. Jest odpowiednio zbudowana, dostosowana do wymiarów oka ludzkiego i działa jak szkło powiększające, które powiększa 2,7 razy obraz oglądany z bliska. Jest to soczewka, która ma odpowiednio powiększyć i umożliwić rozpoznanie szczegółów obrazu, szczegółów obiektu oglądanego z odległości około pół metra do metra/półtora metra u osoby ze zwyrodnieniem plamki. Czyli główną chorobą pacjenta jest choroba plamki – zaawansowane stadium zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem czy cukrzycowego obrzęku plamki. Często mamy do czynienia albo z takim dużym zanikiem w obrębie plamki, albo wręcz z blizną w plamce.

Profesor zauważył również, że do tej pory takie zmiany nie podlegały leczeniu i nie było możliwości poprawy widzenia centralnego u pacjenta, a to z kolei powodowało nieodwracalną ślepotę.

Planowane są kolejne operacje ratujące wzrok

Taka soczewka teleskopowa nie jest refundowana w Polsce, jednak klinika w Lublinie otrzymała kilka sztuk w ramach programu naukowego. W planach są kolejne takie operacje w lubelskim szpitalu. Profesor Robert Rejdak wyjaśnił w rozmowie:

Jest to potencjalna szansa dla pacjentów z nieodwracalnym uszkodzeniem plamki w przebiegu zwyrodnienia czy na przykład cukrzycowego obrzęku plamki i współistnieniem zaćmy. Może być to zaćma w stadium początkowym, ponieważ operacja obejmuje operację soczewki, czyli zaćmy, usunięcie zmętniałej soczewki i wszczepienie do torebki soczewki teleskopowej. Żeby wszczepić tę soczewkę, trzeba najpierw usunąć jednoczasowo zaćmę i wszczepić tam tę soczewkę teleskopową. Także operacja leczy zaćmę, ale przede wszystkim ma zwiększyć potencjał widzenia oka z tym zwyrodnieniem plamki. My planujemy do końca roku przeprowadzić jeszcze kilka albo nawet kilkanaście takich operacji w ramach projektu finansowanego z zagranicy.

Czytaj też:

Proteza ręki pozwala kontrolować wszystkie palce. Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencjęCzytaj też:

Lekarze zoperowali mózg płodu w łonie matki. To pierwszy taki zabieg na świecie