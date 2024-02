Justyna Mieszalska: droga od prawa do Liderki Ochrony Zdrowia

Pani życie zawodowe koncentruje się wokół ochrony zdrowia. Czy z założenia tak miało być?

Justyna Mieszalska: Skończyłam studia prawnicze, więc, jak widać, nie miałam planów, by zostać lekarzem (śmiech). Ale moja kariera zawodowa to rzeczywiście blisko 20 lat pracy w Ministerstwie Zdrowia. Trafiłam tam na trzy miesiące po latach pracy w amerykańskiej kancelarii prawnej i zostałam na dłużej. Przez lata byłam dyrektorem departamentu zdrowia publicznego i rodziny. Ta praca, pełna wyzwań, stała się moją pasją.

Centrum Medyczne WUM, którym Pani dziś kieruje, angażuje się w różne kampanie informacyjne, również te dotyczące praw kobiet w ciąży i matek karmiących. Dlaczego?

JM: Ponieważ uważam, że od zapewnienia kobietom poczucia bezpieczeństwa w tym szczególnym dla nich okresie zależy, no właśnie!, kondycja i przyszłość następnych pokoleń Polaków.

Może kilka szczegółów?

JM: Przykład: Kobiety w Polsce chciałyby dłużej karmić swoje dziecko piersią i nie zaniedbywać w tym czasie własnej kariery zawodowej, a spotykają się z licznymi utrudnieniami ze strony pracodawców i, co więcej, z nieprzychylnymi opiniami środowiska... Co gorsza, słabo znają przysługujące im prawa... I tu widzę pole dla działań edukacyjnych.

Propagowanie działań profilaktycznych nie jest w Polsce łatwe. Statystyki wprost alarmują!

JM: To smutna prawda, mówi o tym choćby liczba zachorowań na raka szyjki macicy...

Świat medyczny uważa, że jest całkowicie wyleczalny.

JM: Otóż to. W dużym stopniu winę ponosi tu podejście pań do własnego zdrowia. Z badań wynika, że Polki w pierwszym rzędzie dbają o zdrowie członków swojej rodziny. Prowadziliśmy kampanię dotyczącą zdrowia Polek.

Nie tylko zdrowie kobiet jest przedmiotem działań Centrum.

JM: Zajmowaliśmy się też zdrowiem psychicznym najmłodszych, ponieważ ostatnio notujemy gwałtowny wzrost liczby dzieci potrzebujących opieki psychologa, psychiatry. Do szpitali trafiają nawet kilkulatki po próbach samobójczych.

Zdrowie psychiczne pozostaje u nas nadal tematem tabu...

JM: A są to palące problemy, trzeba je nagłaśniać, i szukać rozwiązań.

Wśród wielu programów profilaktycznych Centrum większość jest bezpłatna. Czy Polacy chętnie z nich korzystają?

JM: Rzeczywiście, programów prowadzimy dużo. Swoim zakresem obejmują nie tylko profilaktykę nowotworów, ale też osteoporozy czy chorób krążenia. Zainteresowanie jest spore, lecz wciąż niewystarczające.

Pani zdaniem, co jest tego powodem?

JM: To przykre, lecz nadal zbyt małą wagę przywiązujemy do tego, by zapobiegać chorobom – do lekarza idziemy, dopiero gdy jest już konieczne. A skutki są tragiczne. Dlatego namawiam do korzystania z badań oferowanych bezpłatnie przez nasze Centrum. Na stronie www można znaleźć ich listę.

Gdyby miała Pani wymienić jeden cel, który chciałaby Pani osiągnąć zawodowo, to…?

JM: Chciałabym, by CM WUM nadal dynamicznie się rozwijało i realizowało nowoczesne programy zdrowotne, w których wykorzystywane są najnowsze metody leczenia i profilaktyki zdrowotnej; by było miejscem przyjaznym dla pacjentów; i by nasze doświadczenia pomogły w systemowych zmianach ochrony zdrowia.

Nie bez powodu jest Pani laureatką nagrody ShEO 2023 w kategorii Liderka Ochrony Zdrowia. A przeciaż to nie jedyne Pani wyróżnienie.

JM: Wszystkie nagrody są dla mnie zaszczytem i zarazem zobowiązaniem do dalszej pracy. Prowadzenie Centrum to zaś, proszę mi wierzyć, duża odpowiedzialność, wymaga wielkiego zaangażowania i pracy zespołowej.

Jak zatem Justyna Mieszalska, na co dzień żyjąca w stresie i pod presją czasu, dba o własne zdrowie?

JM: Czy chce pani usłyszeć, że szewc bez butów chodzi? (śmiech) Faktycznie, poświęcam pracy dużo czasu, od zawsze... Pozwalam sobie jednak na relaks, realizowanie pasji, staram się też dbać o dietę.

A co uważa Pani za sukces w swoim życiu prywatnym?

JM: Ludzi, którzy mnie otaczają. Ogromnie cenię sobie wsparcie, które od dziecka mam w rodzicach i siostrze. Obserwują moje osiągnięcia, te bardziej i te mniej spektakularne. I nie tylko zawodowe, ale też prywatne. To daje mi siłę i odwagę, by się rozwijać i stawiać kolejne kroki.