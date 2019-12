Czy dziecięcy szampan to dobry pomysł?

Na Litwie obowiązuje zakaz sprzedawania bezalkoholowego szampana dla dzieci. Litwini zakazali też produkcji zabawek i gadżetów imitujących butelki z alkoholem. Czy częstowanie dzieci bezalkoholowym szampanem to dobry pomysł? Rozmawiali o tym psycholog dziecięcy Agnieszka Gola oraz terapeuta uzależnień Robert Rutkowski.

Rodzic nadaje kierunek

Naukowcy z University of Adelaide pokazali, że rodzice wywierają wyraźny wpływ na to, czy ich dzieci będą miały kłopoty z alkoholem. Australijski zespół, wśród prawie 3 tys. młodych osób w wieku od 12 do 17 lat przeprowadził ankiety sprawdzające picie nastolatków oraz różne czynniki, które na ewentualne spożycie alkoholu mogły wpłynąć.

Okazało się, że większość z ankietowanej młodzieży miało kontakt z etanolem do osiągnięcia wieku 16 lat, a aż jedna trzecia piła przynajmniej okazjonalnie. Nie to jednak najbardziej zaciekawiło naukowców.

– Jeden z głównych wniosków płynących z naszego badania jest taki, że rodzice silniej oddziałują na decyzje ich nastoletniego potomstwa odnośnie używania alkoholu, niż prawdopodobnie zdają sobie sprawę. Zachowanie i nastawienia rodziców związane z alkoholem naprawdę mają znacznie i mogą zapobiec piciu dzieci w młodym wieku – przekonuje kierująca pracami Jacqueline Bowden.