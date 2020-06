Jedzenie, które uszczęśliwia. Jak uzależniamy się od fast foodów?

Ludzie mają skłonności do odczuwania głodu, gdy mózg zaczyna łaknąć określonych pokarmów – często przetworzonych, które nie są uważane za zdrowe lub pożywne. Chociaż świadomy umysł wie, że są niezdrowe, pragnienie to jest bardzo silne. Niektóre osoby tego nie doświadczają i mogą łatwo kontrolować rodzaje spożywanych pokarmów, a inne nie. Nie wynika to z braku siły woli – jest to sytuacja o wiele bardziej złożona.

Dlaczego niezdrowe jedzenie tak nas kusi?

Faktem jest, że śmieciowe jedzenie stymuluje system nagradzania w mózgu w taki sam sposób, jak uzależniające narkotyki, takie jak kokaina. W przypadku podatnych osób niezdrowe jedzenie może prowadzić do uzależnienia na dużą skalę, które ma te same podstawy biologiczne co uzależnienie od narkotyków. W mózgu jest system zwany systemem nagród. Ten system został zaprojektowany, aby nagradzać mózg, gdy osoba robi rzeczy, które zachęcają do przeżycia. Obejmuje to pierwotne zachowania, takie jak jedzenie.

Mózg wie, że kiedy osoba je, robi coś dobrze, i uwalnia dobre samopoczucie w układzie nagrody. Te substancje chemiczne obejmują neuroprzekaźnik dopaminę, którą mózg interpretuje jako przyjemność. Mózg jest stale nastawiony na poszukiwanie zachowań, które uwalniają dopaminę w systemie nagród. Problem z nowoczesnym fast-foodem polega na tym, że może powodować nagrodę, która jest o wiele potężniejsza niż całościowa, którą mózg może otrzymać z całej pozostałej żywności.

Jak przezwyciężyć uzależnienie od jedzenia?

Podczas gdy jedzenie jabłka lub steku może powodować umiarkowane uwalnianie dopaminy, jedzenie lodów jest tak satysfakcjonujące, że uwalnia większą ilość. Niestety nie ma łatwego rozwiązania uzależnienia. Nie ma suplementu, sztuczki umysłowej ani magicznego lekarstwa. Dla wielu najlepiej będzie całkowicie unikać wyzwalaczy głodu. Uzależnienie od żywności może wymagać profesjonalnej pomocy – psychiatrzy i psychologowie mogą pomóc. Istnieją również organizacje wsparcia, do których każdy może dołączyć za darmo. Zaburzenia odżywiania się, które są związane z uzależnieniem od żywności, są obecnie klasyfikowane w Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych (DSM – 5), oficjalnym podręczniku używanym przez specjalistów ds. zdrowia psychicznego.

