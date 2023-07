Demiseksualizm różni się od aseksualizmu. Co to jest i na czym polega?

Demiseksualizm polega na odczuwaniu popędu seksualnego wyłącznie do osób, z którymi łączy nas silna więź emocjonalna. W tym przypadku atrakcyjność fizyczna schodzi na dalszy plan. Pierwsze skrzypce gra natomiast poczucie bliskości z drugim człowiekiem. To ono staje się nieodzownym „składnikiem” intymnych relacji. Gdy tego komponentu brakuje, nie ma mowy o żadnym fizycznym zbliżeniu.

Czym jest demiseksualizm?

Wiele osób, zanim zdecyduje się na rozpoczęcie erotycznych relacji z drugim człowiekiem musi go najpierw bardzo dobrze poznać. Czym zatem demiseksualista różni się od „innych”? Wyobraź sobie pewną sytuację. Tomek (postać fikcyjna) spotyka dziewczynę, która bardzo mu się podoba. Chłopak chętnie przeniósłby tę relację na „wyższy poziom”. Powstrzymuje się jednak i postanawia zaczekać aż oboje lepiej się poznają. Teraz przeanalizujmy postawę innej fikcyjnej postaci – Andrzeja. Mężczyzna spotyka bardzo atrakcyjną kobietę, za którą „szaleją” wszyscy koledzy w biurze. On sam pozostaje jednak niewzruszony i – w przeciwieństwie do swoich współpracowników – nie odczuwa do niej żadnego pociągu fizycznego czy seksualnego. Nie jest to kwestia dokonanego wyboru czy świadomej decyzji, jak w przypadku przedstawionego wcześniej Tomka. Andrzej po prostu już tak ma. U demiseksualistów warunkiem wyzwolenia pożądania jest bowiem nawiązanie z daną osobą bliskich emocjonalnych relacji.

Demiseksualizm a aseksualizm

Wiele osób stawia znak równości między demiseksualizmem a aseksualizmem. To błąd. Oba pojęcia znaczą bowiem coś innego. Aseksualność – jak pisze Anna Niemczyk w swojej książce „Aseksualność. Czwarta orientacja” – jest czymś stałym, „nie zależy od nastroju, towarzystwa drugiej osoby, promili alkoholu we krwi ani innych okoliczności. As [osoba z orientacją aseksualną – przyp. red] nie odczuwa pożądania nigdy, w żadnej sytuacji, przy nikim”. Tymczasem demiseksualista – co warto jeszcze raz podkreślić – odczuwa popęd seksualny wobec osób, z którymi jest silnie związany emocjonalnie.

Co jeszcze warto wiedzieć o orientacji demiseksualnej?

Osoby z orientacją demiseksualną nie muszą być w kimś zakochane, by odczuwać pociąg seksualny. Pod pojęciem bliskiego związku emocjonalnego, potrzebnego do zbudowania intymnej relacji z drugim człowiekiem, równie dobrze może kryć się na przykład głęboka przyjaźń. Demiseksualizm nie jest też związany ze światopoglądem czy przekonaniami religijnymi. To nie kwestia wyboru czy decyzji. Dlatego nie sposób udzielić odpowiedzi na pytanie o przyczyny powstawania tej orientacji seksualnej.

