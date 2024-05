„Trenerka Polek” pokazuje ćwiczenia w stringach. Keszka: Dla mnie to już soft porno

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Jesteś ekspertką ds. kobiecej seksualności, trenerką kreatywnego seksu, edukatorką seksualną i aktywistką. Nic nie pomyliłam?

Joanna Keszka: Jestem jeszcze twórczynią „Akademii intymności”.

I czego uczysz w tej akademii?

Ta akademia to efekt 14 lat mojego zajmowania się tematem kobiet, mężczyzn, seksu i wszystkiego, co jest pomiędzy. Od dawna marzyłam o tym, żeby stworzyć program dla kobiet, ale też dla mężczyzn i dla par, w którym będą bardzo konkretne porady na temat seksu, bo często o seksie mówi się, ale w taki sposób ogólny, „urozmaicajcie”, albo „więcej przyjemności”, albo „ więcej rozmawiajcie”, a ludzie dalej nie wiedzą, co to znaczy mieć więcej przyjemności, co to znaczy rozmawiać i jak nie rozmawiali, tak nie rozmawiają.

Ten mój kurs łączy różne elementy, bo wielu osobom wydaje się, że seks to jest „penis, pozycja i penetracja”. A seks to przede wszystkim nasze emocje i nasze przekonania na temat tego, co wolno naszym partnerom czy partnerkom, a także przekonania na temat związku.