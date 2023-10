Prof. Lew-Starowicz o nastolatkach: To łatwy łup

Zanim odpowiem na te dwa pytania konieczne jest pewne wprowadzenie: rozróżnienie pedofilii od hebefilii. Pedofilia to odczuwanie pociągu, zainteresowania i seksualne zachowania wobec osób przed okresem dojrzewania. Inaczej mówiąc – pociąga ich ciało dziecka. Dotyczy to około 3 proc. populacji mężczyzn. Na szczęście większość z nich nie realizuje swoich skłonności. Hebefilia zaś to odczuwanie pociągu, zainteresowania i seksualne zachowania wobec młodych kobiet i mężczyzn, najczęściej w wieku 14-18 lat.