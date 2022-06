Endoproteza miednicy wydrukowana w technologii 3D. Przełomowa operacja w Gliwicach

Endoproteza miednicy została przygotowana w technologii 3D i wszczepiona 39-letniej pacjentce cierpiącej z powodu guza obejmującego aż połowę miednicy i powodującego rozpad kości oraz, powolne złamanie – informuje gliwicki szpital. Skomplikowaną operację przeprowadził zespół oddziału ortopedii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach pod kierunkiem doktora Andrzeja Baryluka z udziałem profesora Daniela Kotrycha z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Aspekt zdrowotny i kosmetyczny operacji

– Implant pozwolił nie tylko na rekonstrukcję kości i funkcji biodra, ale również dał możliwość odtworzenia kształtu anatomicznego obręczy biodrowej w aspekcie kosmetycznym, co ma ogromne znaczenie dla psychiki naszej pacjentki – podkreślił prof. Daniel Kotrych. Nie był to pierwszy tego zabieg w Polsce. – Był to jeden z kilkudziesięciu wykonanych do tej pory w Szczecinie i obecnie w Gliwicach zabiegów ortopedycznych z zakresu chirurgii plastycznej oraz rekonstrukcyjnej

– Otwieramy nowy rozdział w historii gliwickiej ortopedii, nie tylko ratując bardzo młodą pacjentkę przed postępującą utratą sprawności z powodu choroby nowotworowej, ale także działając na rzecz rozwiązania pozwalającego osiągnąć odpowiedni rezultat wizualny. Operacja w pełni się udała – zapewnił dr Andrzej Baryluk, ordynator oddziału ortopedii gliwickiego szpitala.

To nie pierwsze sukcesy gliwickich ortopedów

Jak podkreśla szpital, to już kolejny sukces gliwickich ortopedów współpracujących z prof. Danielem Kotrychem. W lutym 2022 roku przeprowadzili z powodzeniem bardzo trudną operację usunięcia nowotworu kości u 9-letniego chłopca. Wcześniej udało się z podobnym wynikiem zoperować młodą pacjentkę z nowotworem pierwotnym kości miednicy.

