Daj sobie czas, żeby dobrze się wybudzić! Dowiedz się, co to jest bezwładność snu

Bezwładność snu określana jest jako stan otępienia, którego czasami doświadczamy po przebudzeniu. Naukowcy zaobserwowali, że zaraz po przebudzeniu mózg człowieka działa inaczej niż w ciągu dnia, jego funkcje poznawcze są obniżone. Wnioski zostały opublikowane w opracowaniu Nature And Science Of Sleep.

Kiedy występuje bezwładność snu

To zjawisko występuje najczęściej gdy źle śpimy w nocy lub pozwoliliśmy sobie na zbyt długą drzemkę w ciągu dnia. Eksperci zalecają więc, żeby drzemki w ciągu dnia nie trwały dłużej niż 15–20 minut, bo mogą zakłócić sen nocny. Jedną z hipotez jest to, że bezwładność snu może zachęcić nas do pozostania we śnie, bo nasz organizm jeszcze w pełni nie wypoczął.

Przyczyny zjawiska

Naukowcy wskazują, że przyczyną tego stanu może być nieefektywne usuwanie adenozyny z mózgu podczas snu, która bierze udział w „transporcie” energii i działa rozszerzająco na naczynia krwionośne. Stwierdzili natomiast, że w zmniejszaniu bezwładności snu skuteczna jest kofeina.

Konsekwencje bezwładności snu

Bezwładność snu może mieć rzeczywiste konsekwencje – wskazują eksperci. Zwiększa na przykład ryzyko wypadków podczas jazdy, gdy zaraz po przebudzeniu decydujemy się na prowadzenie samochodu. Dlatego zawsze powinniśmy dać sobie czas na pełne przebudzenie się po śnie, zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie.

Dlaczego potrzebujemy snu?

Sen jest niezbędny, żeby prawidłowo funkcjonował nasz mózg i ciało. W czasie snu produkowane są niektóre hormony, na przykład hormon wzrostu, który stymuluje też regenerację uszkodzonych komórek. Sen pozwala nam również przywrócić, przestroić i dokładnie zrównoważyć procesy fizjologiczne w naszym ciele. Naukowcy dowiedli, że toksyny, które gromadzą się w mózgu człowieka, są usuwane z niego podczas snu.

Ile snu faktycznie potrzebujemy?

To ile snu potrzebujesz, zależy od tego, ile masz lat. Przegląd badań naukowych z 2014 r. wykazał, że małe dzieci, w wieku od jednego do dwóch lat potrzebują od 11 do 14 godzin snu na dobę. Ten czas zmniejsza się wraz z wiekiem. Nastolatki zazwyczaj potrzebują około 8 do 10 godzin snu, podczas gdy dorośli potrzebują już tylko około 7 do 9 godzin na dobę.

