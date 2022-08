Te leki nie będą już sprzedawane w Polsce. Chorzy powinni skontaktować się z lekarzem

Mytelase to lek stosowany w leczeniu objawowym miastenii. Zawiera w swoim składzie chlorek ambenoniowy. Jego działanie polega na podniesieniu stężenia acetylocholiny w zakończeniach nerwowych, dzięki czemu zwiększa przewodnictwo nerwowe i skurcz mięśni. Preparat występuje w postaci tabletek, wydawany jest na receptę.

„Firma Sanofi zaprzestała sprzedaży leku Mytelase w Polsce. Pacjenci stosujący Mytelase powinni skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zaplanuje dalszą terapię, adekwatną do indywidualnych potrzeb. O zaistniałej sytuacji firma Sanofi poinformowała odpowiednie władze zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami” – poinformował portal Gdziepolek.pl

Lekarz może podjąć decyzję o dalszym leczeniu

W przypadku braku możliwości zakupienia w Polsce leku, jeśli lekarz uzna za konieczne kontynuację leczenia może podjąć decyzję o sprowadzeniu produktu z zagranicy w celu kontynuacji terapii. Wiadomo, że w Europie lek jest dostępny we Francji, w Czechach i w Szwecji.

Zgodnie z polskim prawem można skorzystać ze ścieżki importu docelowego lub z recepty transgranicznej – wskazuje portal Gdziepolek.pl

Co to jest miastenia?

Miastenia z to choroba autoimmunologiczna. Jej podłoże związane jest z nieprawidłową reakcją komórek układu immunologicznego, które atakują zdrowe komórki organizmu. Skutkuje pojawieniem się poważnych zaburzeń ze strony układu nerwowego i układu mięśniowego.

Wycofany lek na cholesterol

Z dystrybucji w Polsce wycofano również Pravator. Jest to lek przeznaczony do stosowania u pacjentów, u których zdiagnozowano podwyższony poziom cholesterolu we krwi.

Firma Sun Pharma, podmiot odpowiedzialny za lek Pravator przekazała informację, że wycofuje się z promocji i z dystrybucji leku Pravator w Polsce – przekazał portal Gdziepolek.pl

Nie są to jedyne leki, które nie będą dostępne w polskich aptekach – przestrzegają eksperci z portalu Gdziepolek.pl

