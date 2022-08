Uważaj na te 5 leków, mogą silnie uzależniać! Sprawdź, czy bierzesz któryś z nich

Zdarza się, że pacjenci przyjmują leki przeciwbólowe w nadmiarze. Nie zdają sobie sprawy, że takie zażywanie leków może prowadzić do groźnych skutków ubocznych i zagrażać zdrowiu. Objawy przedawkowania są zależne od ilości przyjętego leku. Kolejny problem to uzależnienie od leków, które mogą dawać w większych dawkach efekt narkotyczny.

„Dekstrometorfan to lek przeciwkaszlowy i pochodna morfiny. Jest stosowany w celu złagodzenia suchego kaszlu, działający na poziomie rdzenia przedłużonego. Niewłaściwie stosowany może wywoływać efekt narkotyczny" – wskazuje mgr farm. Aneta Pacławska–Jaśkiewicz na stronie leki.pl

Dekstrometorfan

Lek jest dostępny jest bez recepty w postaci tabletek Acodin lub syropów Tussi Drill. Występuje też w składzie popularnych leków na przeziębienie Gripex, Grypostop, Gripblocker Express. Zażywanie tych leków przez dłuższy czas, niezgodnie z zaleceniami powoduje efekt narkotyczny i prowadzi do uzależnienia – przestrzegają eksperci.

Benzydamina

Banzydamina to lek, który posiada właściwości przeciwbólowe i miejscowo znieczulające. W wysokich dawkach, powyżej 500 mg. działa odurzająco. Po zażyciu leku mogą też wystąpić halucynacje. Maksymalne stężenie we krwi uzyskuje się ok. 2- 4 godzin od zażycia

Pseudoefedryna

Pseudoefedryna i zawierające ją preparaty zalecane są w przypadku nieżytu nosa. Stosowana niezgodnie ze wskazaniami przyspiesza oddech i pracę serca oraz podnosi poziom glukozy we krwi. W celach pozamedycznych stosowana jest, aby polepszyć nastrój i przyspieszyć proces odchudzania.

Kodeina

Kodeina to lek opioidowy o silnym działaniu przeciwbólowym. Stosowana jest również w leczeniu suchego i uporczywego kaszlu. W dużych dawkach wywołuje uczucie euforii i zadowolenia, które później przechodzi w senność i apatię.

Difenhydramina

Difenhydramina ma działanie nasenne. Podawana jest również przy chorobie lokomocyjnej. Zbyt duże spożycie tej substancji może wywołać halucynacje – przestrzegają eksperci.

