Nie patrz za długo w ekran telefonu, bo się zestarzejesz! Naukowcy odkryli pewną zależność

Wiele osób na ekran swojego telefonu komórkowego spogląda niemal przez cały dzień. Na łamach pisma „Frontiers in Aging” amerykańscy naukowcy przestrzegają przed potencjalnym zagrożeniem ze strony niebieskiego światła. Eksperyment przeprowadzono na muszkach owocówkach. U muszek wystawionych na niebieskie światło poziom metabolitów, czyli substancji niezbędnych komórkom do prawidłowego funkcjonowania, został zmieniony. Stwierdzono, że niebieskie światło emitowane z telefonu komórkowego i innych urządzeń zmienia działanie komórek, co może przyspieszać proces starzenia. Naukowcy wskazują, że podobne procesy mogą zachodzić również u ludzi.

Istotne zmiany na poziomie komórkowym

Badania wskazały m.in. na wzrost stężenia bursztynianu w komórkach, a spadek glutaminianu. Jak tłumacza naukowcy, są to istotne zmiany. Bursztynian służy do produkcji paliwa dla komórek oraz ich wzrostu, a glutaminian za komunikację między neuronami.

Wysoki poziom bursztynianu po ekspozycji na niebieskie światło można porównać do dużej ilości benzyny, która z dystrybutora nie trafia do samochodu. Inne niepokojące odkrycie pokazuje, że spada ilość cząsteczek odpowiedzialne za komunikację między neuronami, takich jak glutaminian – tłumaczy prof. Jadwiga Giebultowicz, autorka badania.

Czym jest niebieskie światło?

Niebieskie światło, znane także jako HEV (high–energy visible light) to światło widzialne o długości fali 435–500 nm, które emitowane jest przez urządzenia elektroniczne: ekrany telefonów komórkowych, komputerów, tabletów. Wykorzystywane przez nas obecnie urządzenia mające ekrany LCD i LED emitują ten rodzaj światła w bardzo dużych ilościach, podobnie jak wszelkiego rodzaju oświetlenie ledowe. Tak duża ilość niebieskich promieni destrukcyjnie wpływa na cały organizm dlatego, że zaburza naturalny rytm dobowy jego funkcjonowania. Przyspiesza też w znaczący sposób proces starzenia.

Jakie urządzenia emitują niebieskie światło?

Głównym źródłem światła niebieskiego są obecnie diody stosowane m.in. w ekranach telefonów komórkowych, ale również telewizory czy laptopy.

Nadmierna ekspozycja na niebieskie światło emitowane przez codziennie używane przedmioty takie jak telewizory, laptopy czy telefony, może mieć szkodliwy wpływ na różnego typu komórki w ludzki ciele – od skóry, przez komórki tłuszczowe, po neurony sensoryczne – uważa prof. Giebultowicz.

