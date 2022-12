Coraz więcej osób choruje. Tych leków już brakuje

Problem z dostępnością lekarstw występuje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Eksperci tłumaczą, że z powodu wojny w Ukrainie zostały zerwane łańcuchy dostaw substancji potrzebnych do produkcji leków produkowanych głównie w Chinach. Braki niektórych leków odczuwane są już od kilku miesięcy, ale nasiliły się wraz ze wzrostem ilości zakażeń i infekcji wirusowych, które notowane są w ostatnim czasie.

Jakich leków brakuje?

Farmaceuci wskazują, że brakuje leków pediatrycznych i dawek pediatrycznych antybiotyków. Trudno jest też kupić leki mukoliczne, które powodują upłynnienie i zmniejszenie lepkości śluzu znajdującego się w drogach oddechowych. Są też problemy z zakupem testów diagnostycznych na grypę i wirusa RSV.

„Zwiększona zachorowalność w trakcie ostatnich kilku dni powoduje, że brakuje w aptekach leków, których do tej pory nie brakowało. Najbardziej brakuje leków pediatrycznych i dawek pediatrycznych antybiotyków” – przekazał prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty.

Problem z lekami na choroby przewlekłe

Problem z zaopatrzeniem dotyczy też leków cukrzycę, osteoporozę, leków na wątrobę i trzustkę. Pojawiła się też informacja o braku morfiny dla pacjentów chorych na nowotwory.

Dostępność leków można sprawdzić w wyszukiwarkach internetowych

Dostępność leków można sprawdzić, telefonując do apteki lub w wyszukiwarce internetowej. Serwis gdziepolek.pl podaje, że każdego dnia odwiedza go 150 tys. osób, które chcą wiedzieć, czy dany lek jest dostępny. Pacjenci mogą zarezerwować leki, jeżeli są to leki na receptę, lecz muszą odebrać go stacjonarnie – wskazują pracownicy portalu.

„Niestety nie wszyscy mają możliwości monitorowania tego, gdzie można dostać dany lek ani nie mogą pojechać po lek do innej apteki” – wskazuje Olga Sierpniowska z portalu gdziepolek.pl

