E-receptę można zrealizować za granicą. W jakich krajach jest to możliwe i co należy zrobić?

To, że e-recepta może być zrealizowana w dowolnej aptece na terenie całego kraju, nie jest dla nikogo zdziwieniem. Zaskoczeniem dla niektórych osób może być jednak fakt, że taką e-receptę można również zrealizować za granicą. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy akurat przebywamy na urlopie i nie możemy wykupić leków w Polsce. Dzięki tej funkcji e-recepty zagraniczni pacjenci mogą zrealizować swoje recepty w polskiej aptece, ale też polscy pacjenci mogą zrealizować e-recepty za granicą. Taka recepta wystawiana jest na wniosek pacjenta i można to zrobić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Poniżej tłumaczymy, co dokładnie należy zrobić.

W jaki sposób uzyskać e-receptę transgraniczną?

Żeby móc skorzystać z funkcjonalności e-recepty transgranicznej, najpierw pacjent musi mieć wystawioną e-receptę. Później należy zmienić ją w e-receptę transgraniczną. Żeby to zrobić trzeba:



zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,

następnie wejść w zakładkę „Uprawnienia” i wybrać opcję „Wyraź zgodę na obsługę Twoich e-recept za granicą”,

później trzeba nacisnąć na niebieski kafelek z napisem „Wyraź zgodę”,

a na koniec wybrać kraj lub kraje, w których chce się mieć możliwość wykupienia e-recepty,

konieczne jest też wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych.

Polacy mogą wykupić leki na e-receptę transgraniczną w następujących krajach:



Chorwacji,

Finlandii,

prawie całej Hiszpanii (dotyczy to aptek z Madrytu, Wysp Kanaryjskich, Kraju Basków, Katalonii, Estremadury, Aragonii, Kastylii i León oraz Andaluzji),

Czechach.



Należy pamiętać, że z takiego rozwiązania mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie. W przypadku dzieci lekarz może wystawić receptę transgraniczną jedynie w formie papierowej.

Co zrobić, żeby zrealizować e-receptę transgraniczną?

Żeby móc wykupić leki na e-receptę transgraniczną, należy najpierw znaleźć aptekę, która ją zrealizuje. Następnie taka osoba musi okazać swój dowód osobisty lub inny dokument z aktualnym zdjęciem, który potwierdzi jej tożsamość. Osoba realizująca e-receptę w tej formie będzie musiała także potwierdzić, że zapoznała się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w kraju, w którym realizuje e-receptę – zostanie ona przekazana przez farmaceutę. Na koniec można już wykupić leki przepisane przez lekarza w Polsce.

Wszystkie leki przepisane na e-recepcie transgranicznej trzeba wykupić za jednym razem. Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości zrealizowania takiej recepty w kilku częściach. Jeśli w aptece nie będzie wystarczającej liczby opakowań danego leku, który jest wypisany na recepcie, to nie będzie możliwości późniejszego dokupienia brakującego opakowania. Nie będzie można dokupić go także w Polsce, kończąc w ten sposób realizację recepty. W takiej sytuacji można skorzystać z możliwości wykupienia zamiennika leku (jeśli recepta nie będzie tego wykluczała).

Czy wszystkie leki można wykupić poprzez e-receptę transgraniczną?

Niektóre e-recepty można zrealizować jedynie w Polsce. Ważne jest więc, by poinformować lekarza, jeśli mamy zamiar zrealizować e-receptę w innym kraju. Zasada ta dotyczy recept na:

leki psychotropowe, odurzające, recepturowe,

produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz” (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania),

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyroby medyczne.



Pod uwagę należy wziąć także to, że leki, które wykupuje się poprzez e-receptę transgraniczną, są pełnopłatne. Nie ma więc możliwości skorzystania z refundacji, jednak po powrocie do kraju można zwrócić się do NFZ z wnioskiem o refundację takiej recepty.

