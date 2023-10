Pobyt w szpitalu w czasie wyborów. Co zrobić, by oddać głos?

Wybory 2023 odbędą się 15 października. Prawo do udziału w głosowaniu (wyboru swojego kandydata do parlamentu) mają osoby, które – najpóźniej w dniu wyborów – ukończyły 18 rok życia i mają pełnię praw publicznych. Nie zostały ich pozbawione prawomocnym wyrokiem sądu lub Trybunału Stanu ani ubezwłasnowolnione. A co w sytuacji, gdy w dniu wyborów przebywamy w szpitalu? Sprawdź, co zrobić, by móc głosować w szpitalu.

Wybory 2023. Jak głosować w szpitalu?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, mogą oddać swój głos w obwodzie głosowania utworzonym w danym zakładzie leczniczym. Jak to zrobić? Wszystko zależy od tego, kiedy pacjent trafił do placówki medycznej.

Osoby, które zostały przyjęte na oddział najpóźniej przed dniem wyborów, czyli 14 października, nie muszą podejmować żadnych szczególnych działań. Zostaną wpisane do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą i automatycznie wykreślone z listy obowiązującej w miejscu stałego zamieszkania. Natomiast chorzy, którzy zostaną przyjęci do szpitala w dniu wyborów (15 października), będą mogli zagłosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jak je uzyskać? Trzeba złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy bądź miasta, najpóźniej do 12 października 2023 roku. Dokument musi być sporządzony na piśmie i opatrzony własnoręcznym podpisem. By otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, należy przygotować również dowód osobisty lub paszport. Zaświadczenie możesz je odebrać za pokwitowaniem – osobiście lub przez pełnomocnika (czyli osobę upoważnioną do wykonania wyżej wymienionej czynności). Jeśli chcesz skorzystać z drugiego rozwiązania, dołącz do wniosku o wydanie zaświadczenia wypełnione i podpisane upoważnienie.

Wszystkie niezbędne druki potrzebne do uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania są dostępne na stronach internetowych urzędów gmin lub miast. Co ważne, wyborca, który wnosi o wydanie przywołanych dokumentów, nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – nie możesz zgubić zaświadczenia. Jeśli to zrobisz, nie otrzymasz kolejnego ani „zastępczego” dokumentu. W praktyce oznacza to, że utracisz swoją szansę na oddanie głosu w dniu wyborów. Musisz pamiętać, że wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wiąże się z automatycznym wykreśleniem wyborcy ze spisu, w którym był wcześniej ujęty.

Kiedy głosowanie w wyborach w czasie pobytu w szpitalu nie jest możliwe?

By głosowanie w szpitalu mogło się odbyć, musi w nim przebywać co najmniej 15 osób z czynnym prawem wyborczym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, komisarz nie utworzy w zakładzie leczniczym odrębnego obwodu głosowania. Istnieją też inne sytuacje, które nie pozwalają pacjentowi na spełnienie obowiązku wyborczego. Chodzi o przypadek, gdy chory nie zdąży uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania i nie zostanie wpisany na listę wyborców w szpitalu „z automatu”. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy pacjent nagle trafia do szpitala w dniu wyborów i nie ma już czasu, by przygotować się do procedury głosowania.

Czytaj też:

Debata wyborcza w TVP. Nieoficjalnie: Jest dataCzytaj też:

Wybory parlamentarne 2023. Ile można zarobić w komisji wyborczej?