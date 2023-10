Jak zaoszczędzić na lekach? Kilka sprawdzonych wskazówek

Niektóre grupy społeczne mogą otrzymywać leki za darmo. Dotyczy to kobiet w ciąży, seniorów po 65 roku życia, a także dzieci. Na liście darmowych medykamentów, która obowiązuje od 1 września 2023 roku, znajdują się między innymi środki przeciwbólowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze, a także leki stosowane w chorobach układu pokarmowego i oddechowego. W wykazie figurują również farmaceutyki wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia czy alergii. A co mogą zrobić osoby spoza wyżej wymienionych grup? Istnieje kilka sposobów na to, by obniżyć cenę leków. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Zakup leków – zobacz, co zrobić, by zaoszczędzić?

Jednym z patentów na obniżenie kosztu leków jest korzystanie z refundacji. Wówczas wiele farmaceutyków można dostać w aptece, nawet za połowę ceny. Z dofinansowania mogą korzystać osoby, które mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co to oznacza w praktyce? Konieczność posiadania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń przyznanego na mocy dodatkowych uprawnień. Daje je między innymi ubezpieczenie dobrowolne.

Jakie leki podlegają refundacji? Ich lista zmienia się. Podobnie, jak wysokość kosztów, które ponosi pacjent przy zakupie danego medykamentu. O to, czy dany lek jest objęty dofinansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, warto zapytać lekarza. Co ważne, musi on wypisać receptę z refundacją. Takie zlecenie musi zawierać kilka dodatkowych oznaczeń, między innymi poziom odpłatności, symbol państwa, w którym ubezpieczony jest pacjent czy numer identyfikujący receptę nadany przez NFZ. Zlecenie na lek z refundacją można zrealizować wyłącznie w aptekach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak jeszcze możesz zaoszczędzić na lekach? Inwestuj w tańsze zamienniki, czyli tak zwane leki generyczne. Co je charakteryzuje? Mają taki sam skład (ilościowy i jakościowy) jak ich oryginalne odpowiedniki. Działają w ten sam sposób i występują w tej samej postaci. Różni je nazwa handlowa. Gdy kończy się dwudziestoletni okres ochrony patentowej na lek oryginalny, firmy na rynku farmaceutycznym mogą rozpocząć własną produkcję danego leku. W ten sposób „generyki” trafiają do aptek. Farmaceuta ma obowiązek poinformować klienta o istnieniu zamiennika dla danego leku.

Zanim zrealizujesz daną receptę zrób przegląd swojej domowej apteczki. „Gdy przychodzi do mnie pacjent/pacjentka z infekcją, zanim wypiszę leki staram się dopytać czego już pacjent używał i jakie leki ma w domu. Może was zaskoczę, ale na rynku jest tylko kilka substancji wykrztuśnych (...) ale syropów o takim działaniu jest mnóstwo – dlaczego? Bo każda firma produkuje swój syrop i nazywa go inaczej, a substancja często ta sama. Podobnie jest ze sprayami do nosa. Dlatego, gdy pacjent powie mi jakie leki ma w domu, wiem, co możemy wykorzystać. I zamiast kupować 5 nowych, często tych samych leków, pacjent kupuje 1-2 albo wcale, bo wszystkie ma” – wyjaśnia w jednym ze swoich postów na Instagramie doktor Miriam Staier, znana w mediach społecznościowych jako lekarz _w_ mieście. Specjalistka dodaje, że dorośli mogą ponadto wykorzystać w swojej farmakoterapii niektóre leki dziecięce, tylko w zwiększonych dawkach.

