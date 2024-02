Blanka Lipińska przeszła operację piersi. Teraz apeluje do kobiet: „Badajcie cycki”

Blanka Lipińska korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i nie ukrywa tego. Kilka lat temu zdecydowała się na powiększenie biustu. Implanty wywołały pewne komplikacje, co zmusiło autorkę jednego z najbardziej znanych polskich erotyków do poddania się operacji. „Miałam naprawdę ciężką noc i nie, nie było to związane z pełnią. Miałam po prostu zabieg z narkozą. […] Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, które się na pewno pojawią, tak, przeszłam operację piersi, ponieważ musiałam wymienić implanty” – wyznała w jednym ze stories opublikowanych na Instagramie.

Komplikacje po zabiegu powiększenia piersi

W dalszej części wypowiedzi Blanka Lipińska podkreśliła, że to jej trzeci zabieg związany z implantami. W 2015 roku przeszła operację powiększenia biustu za pomocą implantów anatomicznych, które wyglądem przypominają naturalny gruczoł piersiowy. Mają kształt wydłużonej łezki. Ich wszczepienie daje bardziej naturalny efekt. Zabieg wiąże się jednak z pewnym poważnym ryzykiem. Chodzi o rotację implantu, czyli zmianę jego pierwotnej pozycji. Właśnie to powikłanie, zmusiło autorkę erotycznej trylogii do poddania się kolejnemu zabiegowi. Jej lewy implant się przemieścił. Trzeba było go wyjąć i wymienić na inny – tym razem okrągły – model.

Blanka Lipińska ma ważny apel do kobiet

Blanka Lipińska postanowiła opowiedzieć swoją historię, by zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny problem. Wiele kobiet, które zdecydowały się na zabieg powiększenia biustu przestaje go badać. Tymczasem o piersi sztuczne należy dbać tak samo, jak o te naturalne. „Badajcie cycki. Ja mam 10 lat implanty i na poważnie zaczęłam je badać — wstyd to będzie — z cztery lata temu. I to też przez sytuację, kiedy myślałam, że implant był uszkodzony. Jak trwoga to do lekarza na USG” — podkreśliła w udostępnionej relacji. Zaznaczyła, że badanie powinno się wykonywać w porozumieniu ze specjalistą medycyny estetycznej, który ma doświadczenie we wszczepianiu implantów i wie, jak powinny one wyglądać.

Moje drogie, pamiętajcie, USG przynajmniej raz w roku u specjalisty, który zna się na implantach. Jeżeli cokolwiek was niepokoi, jakieś kłucie, jakieś boleści. Jeśli ta wasza pierś wygląda inaczej, niż powinna, to pamiętajcie, wasz chirurg plastyczny na pewno robił takich operacji tysiące. On tylko patrzy na te cycki i od razu wie, co jest z nimi nie tak. Dbajmy o naturalne, dbajmy o sztuczne [piersi przyp. red.] — zaapelowała.

Czytaj też:

Blanka Lipińska pokazała swoje zdjęcia sprzed 15 lat. „Tragedia, wiem”Czytaj też:

Leczenie raka piersi wymaga rozsądnej ewolucji