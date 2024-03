Nie lekceważ działań niepożądanych po lekach. Zobacz, gdzie i jak je zgłosić

Leki wspomagają organizm w walce z chorobą. W niektórych przypadkach mogą jednak wywołać również działania niepożądane. Nie należy tego faktu lekceważyć. Warto go zgłaszać, by w ten prosty sposób pomóc innym pacjentom. Sprawdź, gdzie i jak to zrobić.

Działanie niepożądane leku to wszystkie niekorzystne i niezamierzone reakcje organizmu w odpowiedzi na stosowanie danego środka w dawkach zalecanych przez lekarza lub farmaceutę. Zazwyczaj można je zaobserwować już podczas trwania terapii albo krótko po jej zakończeniu. Warto podkreślić, że skutki uboczne nierzadko wywołują również preparaty pochodzenia roślinnego, które bardzo wiele osób uznaje za zupełnie nieszkodliwe i bezpieczne dla zdrowia. Warto pamiętać, że żadna substancja nie pozostaje zupełnie obojętna dla organizmu i może wywołać działania niepożądane, na przykład w interakcji z określonym jedzeniem czy innymi farmaceutykami. Zobacz, gdzie zgłaszać skutki uboczne przyjmowanych leków. Gdzie i jak zgłaszać działania niepożądane leków? Działania niepożądane leków może zgłosić pacjent, jego ustawowy opiekun (np. rodzic), a także farmaceuta, lekarz lub ratownik medyczny. Sposób, w jaki to zrobi zależy od jego indywidualnych preferencji. Ma do wyboru wiele różnych opcji, między innymi System Monitorowania Zagrożeń dostępny na stronie internetowej: smz2.ezdrowie.gov.pl. Znajduje się na niej formularz, który trzeba wypełnić, podając swoje dane (wiek, płeć, wagę, wzrost itp.) oraz najistotniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia i zaobserwowanych skutków ubocznych stosowania produktu leczniczego. Istnieją też inne rozwiązania. Zgłoszenia działań niepożądanych leków można dokonać również: za pośrednictwem platformy ePUAP,

poprzez darmową aplikację mobilną na telefon Mobit Skaner,

pocztą elektroniczną (wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected]),

telefonicznie pod numerem 22 49 21 301 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00, płatność według taryfy operatora). Zgłoszenia można też wysyłać pocztą tradycyjną. W tym celu należy wydrukować formularz, włożyć dokumenty do koperty, a ją umieścić w jeszcze jednej zewnętrznej kopercie oznaczonej napisem „Działania niepożądane leku”. Tak zapakowany formularz trzeba wysłać na adres Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Możliwość zgłoszenia działań niepożądanych leków dają również podmioty odpowiedzialne za ich wytwarzanie lub dystrybucję. Informacje na ten temat można znaleźć w ulotce danego farmaceutyku. Jakie działania niepożądane leku można zgłosić? Można zgłosić wszystkie objawy lub reakcje, które budzą nasz niepokój i mogą mieć związek z przyjmowanymi preparatami (nawet, jeśli te były przeterminowane lub stosowane niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w ulotce). Warto informować o występowaniu działań niepożądanych leków. Takie działanie pozwalają na aktualizację danych dotyczących bezpieczeństwa danego środka, co jest ważne dla dobra wszystkich pacjentów. Czytaj też:

Te leki dla dorosłych nie będą refundowane. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy to „nadrozpoznaniami”Czytaj też:

Niepokój psychoruchowy – po jakich lekach może się pojawić?