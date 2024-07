Szczepienia przed wakacjami mogą sporo kosztować. Sprawdź aktualny cennik i zobacz, ile trzeba za nie zapłacić

Wakacje w egzotycznych krajach, takich jak na przykład Tajlandia, Indonezja, Malezja czy Jamajka wiążą się z poważnymi zmianami dla funkcjonowania organizmu, który musi przywyknąć do wysokich temperatur. Wyjazd w tropiki niesie za sobą również wiele zagrożeń. Największe zagrożenie dotyczy chorób przenoszonych przez owady. Najskuteczniejszą formą ochrony przed tymi schorzeniami są szczepienia. Zobacz, ile w tym roku trzeba za nie zapłacić.

Na co warto się zaszczepić przed wyjazdem na egzotyczne wakacje?

Wysoka temperatura panująca w krajach tropikalnych sprzyja transmisji różnego rodzaju patogenów. Roznosicielami wielu wirusów są również owady, a szczególnie komary. Wyjazd na egzotyczne wakacje niesie za sobą zwiększone ryzyko zachorowania na takie choroby jak na przykład żółta gorączka czy japońskie zapalenie mózgu. Na tym jednak lista potencjalnych zagrożeń się nie kończy. Warto zabezpieczyć się również przed schorzeniami przenoszonymi przez zwierzęta, a także tymi, którym sprzyjają złe warunki sanitarne i nieprzestrzeganie zasad higieny. Chodzi między innymi o:

dur brzuszny,

cholerę,



wściekliznę,

kleszczowe zapalenie mózgu,

wirusowe zapalenie wątroby typu A,

wirusowe zapalenie wątroby typu B,

meningokoki.

O konieczności przyjęcia preparatu ochronnego przypomina przyszłym turystom i wczasowiczom Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w jednym z postów opublikowanych niedawno w mediach społecznościowych „Szczepienia przed podróżą mogą znacząco zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i komfort podczas podróży do egzotycznych miejsc. To twój bilet do bezpiecznych wakacji – chroniący przed wieloma tropikalnymi chorobami typowymi dla regionów, do których się udajesz” – czytamy w udostępnionym komunikacie.

Ile kosztują szczepienia przed wyjazdem na wakacje w 2024 roku?

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA opublikował również aktualny cennik szczepień. Za preparaty ochronne przeciwko chorobom panującym w egzotycznych krajach zapłacisz od 180 do 600 złotych. Koszt zależy od rodzaju szczepionki i choroby, a także, wieku osoby szczepionej:

Szczepienie przeciwko żółtej gorączce – 310,00 zł,

Szczepienie przeciwko durowi brzusznemu – 290,00 zł,

Szczepienie przeciwko cholerze (jedna dawka Dukoral) – 270,00 zł,

Szczepienie przeciwko cholerze (dwie dawki Dukoral) – 500,00 zł,

Szczepienie przeciwko cholerze (Vaxchora) – 440,00 zł,

Szczepienie przeciwko meningokokom (A+C+Y+W135), szczepionka czterowalentna – 300,00 zł,

Szczepienie przeciwko meningokokom z grupy B szczepionką Bexsero (jedna dawka) – 450,00 zł,

Szczepienie przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu (jedna dawka) – 510,00 zł,

Szczepienie przeciwko wściekliźnie każdym rodzajem szczepionki (jedna dawka) – 280 zł,

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (jedna dawka) dla dzieci – 180,00 zł,

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (jedna dawka) dla dorosłych – 190,00 zł.

Pacjent musi również zapłacić za konsultację lekarską przed szczepieniem (100,00 zł), międzynarodową książeczkę szczepień (10,00 zł), poradę lekarską w zakresie profilaktyki antymalarycznej (50 zł), a także odtworzenie dokumentacji szczepień wraz z wpisem do książeczki szczepień (50,00 zł).

Koszt innych szczepień

Cennik udostępniony przez Państwowy Instytut Medyczny MSWiA obejmuje również szczepienia przeciwko:

żółtaczce typu B – jedna dawka dla dorosłych kosztuje 110 złotych,

żółtaczce typu A – jedna dawka dla dzieci (Havrix Junior) to wydatek 210 złotych, natomiast za jedną dawkę dla dorosłych trzeba zapłacić 260 złotych,

żółtaczce typu A+B – jedna dawka dla dorosłych kosztuje 280 złotych,

tężcowi i błonicy – jedna dawka to koszt 100,00 złotych,

tężcowi, błonicy i krztuścowi (Boostrix, Adacel) to wydatek 200m złotych,

tężcowi, błonicy, krztuścowi i polio (Boostrix Polio, Adacel Polio) kosztuje 220 zł,

polio to wydatek 160,00 złotych,

odrze, śwince i różyczce kosztuje 190 złotych,

ospie wietrznej to koszt 310,00 złotych,

HPV szczepionką dziewięciowalentną Gardasil 9 – za jedną dawkę trzeba zapłacić 600 złotych,

grypie każdym rodzajem szczepionki kosztuje 70 złotych,

półpaścowi – jedna dawka kosztuje 900 złotych.

pneumokokom szczepionką 13-walentną kosztuje 340 zł,

pneumokokom szczepionką 20 – walentną to wydatek 400 złotych.

Czytaj też:

Wakacje w Polsce droższe niż za granicą? Różnica wynosi nawet 4 tys. złotychCzytaj też:

Elektroniczna karta szczepień. Czy polski system jest na to gotowy?