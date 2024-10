BRA Day 2024 – siła i wsparcie dla kobiet z rakiem piersi

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce, z którym każdego roku mierzy się około 20 000 Polek. Choroba ta jest groźna, ponieważ rozwija się miejscowo w piersi, ale może także dawać przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Kluczowe znaczenie ma wczesne wykrycie nowotworu – im wcześniej zostanie zdiagnozowany, tym większa jest szansa na jego całkowite wyleczenie.

W ramach BRA Day przypominane są podstawowe zasady profilaktyki: regularne samobadanie piersi oraz badania mammograficzne. Program profilaktyczny finansowany przez NFZ umożliwia bezpłatną mammografie dla kobiet w wieku 45-74 lata, co dwa lata, bez potrzeby posiadania skierowania. Jest to odpowiedź na rosnącą liczbę zachorowań w tej grupie wiekowej, zwłaszcza po obniżeniu granicy wieku z 50 do 45 lat. Kobiety młodsze oraz te, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na obciążenie genetyczne lub występowanie raka piersi w rodzinie, mogą korzystać z dodatkowych badań, takich jak USG piersi.

Rekonstrukcja piersi jako integralna część leczenia

BRA Day to nie tylko profilaktyka, ale również edukacja na temat leczenia raka piersi i możliwości rekonstrukcji po mastektomii. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oferuje szeroki zakres zabiegów rekonstrukcyjnych, które są integralnym elementem procesu leczenia.

Pacjentki mogą skorzystać z różnych technik, w tym rekonstrukcji z użyciem ekspanderów i implantów, a także zaawansowanych metod, takich jak rekonstrukcje mikrochirurgiczne z wykorzystaniem płatów z powłok brzucha (DIEP) czy płatów uszypułowanych. Centrum, będące jedynym w województwie łódzkim szpitalem trzeciego poziomu w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, od lat zapewnia kompleksową opiekę dla pacjentek z rakiem piersi. Od 2017 roku w szpitalu funkcjonuje Breast Cancer Unit (BCU), zespół wielodyscyplinarny, który zajmuje się kompleksowym leczeniem – od poradnictwa genetycznego i profilaktyki, poprzez leczenie, aż po opiekę paliatywną.

BRA Day – święto kobiet i wydarzenie łączące świat medycyny z modą

Jednym z najważniejszych momentów tegorocznych obchodów BRA Day będzie Gala, która odbędzie się 18 października w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wydarzenie to stanowi niezwykłą platformę, na której medycyna łączy się ze światem mody, teatru i muzyki.

Na scenie pojawi się 50 pacjentek onkologicznych, które wcielą się w rolę modelek, prezentując kreacje przygotowane przez polskich projektantów, takich jak Jackob Buczynski, Jarosław Ewert, Rad Duet i Kovalowe. To nie tylko pokaz mody, ale również manifestacja siły i piękna kobiet, które pomimo trudnych doświadczeń z rakiem piersi odnajdują odwagę, aby wystąpić przed szeroką publicznością. Wydarzenie jest również okazją do przedstawienia działalności Breast Cancer Unit oraz omówienia nowoczesnych metod leczenia i rekonstrukcji piersi, co ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat walki z rakiem piersi.

Nowe inicjatywy i wsparcie dla pacjentek

Od 2023 roku w Szpitalu Kopernika w Łodzi działa zespół zajmujący się prehabilitacją onkologiczną, który przygotowuje pacjentki z rakiem piersi do leczenia. Program prehabilitacji obejmuje spotkania z lekarzami, fizjoterapeutami, dietetykami oraz psychoonkologami, którzy wspierają pacjentki na każdym etapie leczenia, zapewniając im kompleksowe przygotowanie do operacji oraz innych form terapii, takich jak chemioterapia czy radioterapia.

Głównym celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji oraz zwiększenie skuteczności terapii, co pozwala pacjentkom na szybszy powrót do zdrowia. Równolegle, w lutym 2023 roku, uruchomiono „ONKOKlub Kopernik” – inicjatywę skierowaną do pacjentek z rakiem piersi, które szukają wsparcia i motywacji w walce z chorobą. Spotkania organizowane w ramach ONKOKlubu mają na celu nie tylko zapewnienie pacjentkom informacji i wsparcia, ale również motywację i inspirację do podjęcia pozytywnych zmian na kolejnych etapach życia.

BRA Day to także projekt artystyczny, który łączy medycynę ze sztuką. W tym roku powstały graficzne portrety pacjentek autorstwa Anny Halarewicz, znanej ilustratorki, która jest również autorką tegorocznej identyfikacji wizualnej wydarzenia.

Portrety te ozdobią wnętrza Szpitala Kopernika w Łodzi i mają stanowić inspirację i motywację dla pacjentów ośrodka. Przekaz tych prac ma na celu nie tylko upiększenie przestrzeni szpitalnej, ale przede wszystkim ukazanie siły, piękna i determinacji kobiet z doświadczeniem raka piersi. To dowód na to, że po zakończonym leczeniu można powrócić do pełnego, pięknego życia.

BRA Day Polska jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnokrajowym, co potwierdza Patronat Honorowy Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi i Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który od lat wspiera inicjatywę.

Dzięki współpracy z licznymi partnerami i wsparciu instytucji publicznych, BRA Day ma możliwość szerzenia wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz możliwości nowoczesnego leczenia i rekonstrukcji piersi. To nie tylko wydarzenie o charakterze edukacyjnym, ale przede wszystkim święto siły, piękna i kobiecości, które motywuje pacjentki do walki z chorobą i pozytywnych zmian na kolejnych etapach życia.