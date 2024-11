Ten lek może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. GIF pilnie wstrzymuje jego sprzedaż

Oświadczenie wystosowane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego odnosi się do leku o nazwie Enema. Preparat oczyszcza jelito grube i zmiękcza zalegające w nim masy kałowe. Tym samym ułatwia wypróżnianie. Jest stosowany doodbytniczo w leczeniu zaparć. Wykorzystuje się go również u pacjentów przed badaniami diagnostycznymi lub zabiegami chirurgicznymi. Środek pozwala również na usunięcie z jelit pozostałości kontrastu po badaniach radiologicznych. Wskazaniem do stosowania jest również oczyszczanie narządów przed lub po porodzie.

Jakie serie leku na zaparcia Enema wycofano z aptek?

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży kilkunastu serii leku Enema. W udostępnionym komunikacie zamieścił więcej informacji na ten temat. Z aptek wycofano następujące preparaty:

Enema (Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus), (32,2 mg + 139 mg)/ml, roztwór doodbytniczy, 1 butelka 150 ml – GTIN 5909990298716,

numer serii: 05424, data ważności: 04.2026,

numer serii: 05524, data ważności: 04.2026,

numer serii: 05624, data ważności: 04.2026,

numer serii: 05724, data ważności: 04.2026,

numer serii: 05824, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06424, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06524, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06624, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06724, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06824, data ważności: 05.2026,

numer serii: 06924, data ważności: 05.2026,

numer serii: 07024, data ważności: 05.2026,

numer serii: 07124, data ważności: 05.2026,

numer serii: 08824, data ważności: 07.2026,

numer serii: 08924, data ważności: 07.2026

numer serii: 09024, data ważności: 07.2026,

numer serii: 09124, data ważności: 07.2026,

numer serii: 09224, data ważności: 07.2026,

numer serii: 09324, data ważności: 07.2026,

numer serii: 09424, data ważności: 07.2026,

numer serii: 09524, data ważności: 08.2026,

numer serii: 09624, data ważności: 08.2026,

numer serii: 09724, data ważności: 08.2026,

numer serii: 09824, data ważności: 08.2026

Enema (Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus), (32,2 mg + 139 mg)/ml, roztwór doodbytniczy, 50 butelek 150 ml – 5909990298723,

numer serii: 05924, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06024, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06124, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06224, data ważności: 04.2026,

numer serii: 06324, data ważności: 04.2026,

numer serii: 07224, data ważności: 05.2026,

numer serii: 07324, data ważności: 05.2026,

numer serii: 07424, data ważności: 06.2026,

numer serii: 07524, data ważności: 06.2026,

numer serii: 07624, data ważności: 07.2026,

numer serii: 07724, data ważności: 07.2026,

numer serii: 07824, data ważności: 07.2026,

numer serii: 07924, data ważności: 07.2026,

numer serii: 08024, data ważności: 07.2026,

numer serii: 08124, data ważności: 07.2026,

numer serii: 08424, data ważności: 07.2026,

numer serii: 08524, data ważności: 07.2026,

numer serii: 08624, data ważności: 07.2026,

numer serii: 09924, data ważności: 09.2026,

numer serii: 10024, data ważności: 09.2026,

numer serii: 10124, data ważności: 09.2026,

numer serii: 10224, data ważności: 09.2026,

numer serii: 10324, data ważności: 09.2026,

numer serii: 10424, data ważności: 09.2026,

numer serii: 10524, data ważności: 10.2026.

Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Warto jeszcze raz zaznaczyć, że dotyczy ona aptek w całym kraju.

Dlaczego lek na zaparcia wycofano z aptek?

Główny Inspektor Farmaceutyczny otrzymał rekomendację, by wstrzymać w obrocie wskazane wyżej partie preparatu Enema. Wystosował ją podmiot odpowiedzialny. Stwierdził bowiem, że produkt ma wadę jakościową, która wyklucza jego stosowanie. W roztworze wykryto obecność zmętnień. Trwa szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstały. Dopóki przyczyna ich wystąpienia nie zostanie zidentyfikowana, produkt nie będzie dostępny w sprzedaży.

