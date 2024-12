Popularny lek przeciwbólowy może zagrażać zdrowiu. Sprawdź, czy masz go w apteczce

Komunikat wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy leku o nazwie PARACETAMOL HASCO. To popularny preparat o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym. Stosuje się go w leczeniu przeziębienia i grypy oraz takich dolegliwości jak na przykład migreny, bóle mięśni, kości, stawów czy zębów. Może być również wykorzystywany w przypadku małych dzieci i niemowląt.

Wycofany lek przeciwbólowy – szczegóły decyzji GIF

W udostępnionym komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny podał więcej szczegółów na temat wadliwego leku. Preparat został nie tylko wycofany ze sprzedaży. Zakazano również jego wprowadzania na polski rynek.

PARACETAMOL HASCO (Paracetamolum)

opakowanie: 500 mg, czopki, 10 sztuk,

GTIN 05909990834518,

numer 011022, data ważności 09.2025,

numer 021022, data ważności 09.2025,

podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Obowiązuje ona na terenie całego kraju.

Dlaczego Paracetamol Hasco wycofano z aptek?

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła rekomendacja dotycząca wycofania leku z obrotu. W substancji czynnej wykorzystanej do produkcji preparatu wykryto bowiem zanieczyszczenia. Istnieje więc uzasadnione podejrzenie, że środek nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych. „Stwierdzona niezgodność w zakresie niejednorodności zawartości zanieczyszczeń substancji czynnej użytej do wytworzenia ww. serii produktu leczniczego może mieć wpływ na jakość tego produktu i bezpieczeństwo jego stosowania, a tym samym nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowych serii produktu leczniczego” – czytamy w komunikacie GIF.

