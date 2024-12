Popularne leki na przeziębienie i grypę zagrażają zdrowiu. Są zanieczyszczone, wyrzuć je!

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z aptek kolejnych leków stosowanych w łagodzeniu objawów przeziębienia i grypy. Tym razem chodzi o Paracetamol Hasco w tabletkach i Gripblocker Express. Oba produkty działają przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Są wydawane bez recepty. Wykorzystuje się je w leczeniu dorosłych i dzieci (powyżej 6. roku życia). Zobacz, dlaczego preparaty zostały usunięte z rynku.

Paracetamol wycofany z aptek

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczą wybranych serii leków. Szczegóły na ich temat zamieszczono w opublikowanym komunikacie. Chodzi o następujące preparaty:

PARACETAMOL HASCO (Paracetamolum)

opakowanie: 500 mg, 30 tabletek powlekanych,

GTIN 05909990909803,

numer serii 030223, data ważności 01.2026,

numer serii 040223, data ważności 01.2026,

numer serii 050223, data ważności 01.2026

numer serii 060223, data ważności 01.2026

numer serii 070223, data ważności 01.2026

PARACETAMOL HASCO (Paracetamolum)

opakowanie: 500 mg, 6 tabletek powlekanych,

GTIN 05909990909780,

numer serii 080223, data ważności 01.2026

Podmiot odpowiedzialny to Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał wskazane leki z aptek i zakazał ich wprowadzania na polski rynek. Okazało się bowiem, że substancja czynna wykorzystana do ich wytworzenia jest zanieczyszczona. W związku z tym preparaty nie spełniają przewidzianych dla nich wymagań jakościowych. Przyjmowanie skażonych tabletek może być niebezpieczne i wywołać wiele problemów zdrowotnych.

Gripblocker Express wycofany – szczegóły decyzji GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał też postanowienie o wycofaniu ze sprzedaży jeszcze jednego leku na przeziębienie. Decyzja obejmuje również zakaz wprowadzania preparatu na rynek. Komunikat dotyczy następującego produktu:

GRIPBLOCKER EXPRESS (Paracetamolum 300 mg, Pseudoephedrini HCl 30 mg, Dextrometorphani HBr 12 mg)

opakowanie: kapsułki miękkie, 20 kapsułek,

GTIN 05909991187392,

numer serii 020223, data ważności 01.2025,

numer serii 040223, data ważności 01.2025

numer serii 050223, data ważności 01.2025

podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Powód wydania decyzji o wycofaniu wskazanych serii leków jest taki sam jak w przypadku opisanego wcześniej paracetamolu. Preparaty są zanieczyszczone i stanowią zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

