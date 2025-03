Popularny lek na kaszel może zaszkodzić zdrowiu. Sprawdź, czy masz go w apteczce

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał pilny komunikat w sprawie leku na kaszel o nazwie Pectosol. To preparat w postaci koncentratu przeznaczony do sporządzania doustnego roztworu. Wykorzystuje się go w leczeniu stanów zapalnych dróg oddechowych. Pomaga w odkrztuszaniu wydzieliny zalegającej w płucach. Stosuje się go zarówno u dorosłych, jak i dzieci (powyżej dwunastego roku życia). Sprawdź, dlaczego lek wycofano z aptek.

Lek na kaszel wycofany – szczegóły wadliwego produktu

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o zaprzestaniu sprzedaży kilku partii leku Pectosol. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat wycofanego produktu:

Pectosol

postać: koncentrat do sporządzania roztworu doustnego,

opakowanie: 1 butelka 40 g,

GTIN 05909990666195,

seria numer 010524, data ważności 04.2027,

seria numer 020524, data ważności 04.2027,

seria numer 031024, data ważności 09.2027,

seria numer 041024, data ważności 09.2027,

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 00460.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie tylko wycofał wskazany produkt ze sprzedaży, ale też zakazał wprowadzania preparatu na rynek. Jego decyzja obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego lek na kaszel znika z aptek?

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o zaprzestaniu sprzedaży preparatu Pectosol po otrzymaniu wniosku od Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, z rekomendacją wycofania z obrotu wskazanego leku. „Powodem wniosku, jest »zaobserwowany wyciek z opakowań jednostkowych spowodowany brakiem kompatybilności butelki z nakrętką«. W przesłanych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego materiałach, załączonych do wyżej wymienionego. wniosku, znajduje się także informacja o wyniku poza specyfikacją dla parametru „zawartość w opakowaniu” otrzymanym podczas badania stabilności przedmiotowego produktu leczniczego o numerze serii 010524, data ważności 04.2027, które zostało przeprowadzone po 9 miesiącach przechowywania” – czytamy w oświadczeniu Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Pozostawienie w obrocie wadliwego produktu leczniczego stwarza zagrożenie dla zdrowia przyjmujących go pacjentów. Dlatego GIF postanowił wycofać przywołany lek na kaszel z rynku.

