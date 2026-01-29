Pacjenci onkologiczni powinni to wiedzieć. GIF wstrzymał sprzedaż dwóch ważnych leków

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie dwóch leków – Zoledronic Acid Noridem oraz Plerixafor MSN. Oba preparaty są wykorzystywane w leczeniu osób z chorobą nowotworową. Pierwszy stosuje się w terapii dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości, a drugi wspomaga między innymi leczenie chłoniaka i szpiczaka mnogiego.

Zoledronic Acid Noridem i Plerixafor MSN – szczegóły wstrzymanych leków

W komunikatach opublikowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego znajduje się więcej informacji na temat wskazanych wyżej leków. Zamieszczamy je poniżej:

Zoledronic Acid Noridem (Acidum zoiedronicum), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml, wszystkie serie

1 fiolka 5 ml, GTIN: 05909991087074

4 fiolki 5 ml, GTIN: 05909991087081

10 fiolek 5 ml, GTIN: 05909991087098

10 fiolek 5 ml, GTIN: 05208063004262

4 fiolki 5 ml, GTIN: 05208063004255

1 fiolka 5 ml, GTIN: 05208063003388

numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21498

podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Ltd. z siedzibą Nikozji, Cypr

Plerixafor MSN (Plerixaforum), 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, opakowanie 1 fiolka 1,2 ml, wszystkie serie

GTIN 05909991519049

numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27957,

podmiot odpowiedzialny: MSN Labs Europe Limited z siedzibą w Paoli, Malta.

Obie decyzje obejmują swym zasięgiem teren całego kraju. Nadano im rygor natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego wstrzymano sprzedaż leków dla pacjentów onkologicznych?

Zoledronic Acid Noridem został wstrzymany w obrocie z uwagi na nieprawidłowości w zakresie jednego z kluczowych parametrów, jakim jest wygląd preparatu. „Stwierdzono obecność 2 cząstek widocznych okiem nieuzbrojonym w jednej fiolce, podczas gdy zgodnie z wymaganiami specyfikacji jakościowej, produkt powinien być wolny od cząstek widocznych okiem nieuzbrojonym” – wyjaśnia GIF w udostępnionym komunikacie. Podobne zastrzeżenia dotyczą leku o nazwie Plerixafor MSN. „W 1 na 25 badanych fiolek stwierdzono obecność jednej cząstki widocznej okiem nieuzbrojonym, podczas gdy zgodnie z wymaganiami specyfikacji jakościowej, roztwór ten, powinien być wolny od cząstek widocznych okiem nieuzbrojonym” – czytamy w oświadczeniu. Wskazane preparaty mogą więc stanowić realne zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

