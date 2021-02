Jesteś w szczęśliwym związku? Ten czynnik może sprawić, że gorąca relacja znacznie się ochłodzi

– Powiedziałbym, że około 10 do 20% populacji ma alergie na produkty osobiste lub domowe – mówi Purvi Parikh, lekarz alergolog z Allergy & Asthma Network. Zgadza się, setki, a być może nawet tysiące złotych, które wydajemy na perfumy, to nierzadko koszt irytacji naszych partnerów.

Czynnikiem alergicznym może być twój partner, dokładnie w ten sam sposób, jak zwierzątko domowe, roztocza na dywanie, a nawet ukryta pleśń czająca się w wilgotnej szafie. Ale to są alergie środowiskowe. Możesz również mieć alergie na zapachy lub produkty do pielęgnacji.

Kto jest temu winny?

Reakcja alergiczna ma miejsce, gdy organizm napotyka cząsteczki czegoś, co uważa za zagrożenie. Uruchamia odpowiedź immunologiczną na tego niepożądanego najeźdźcę – pyłki, kurz, koronawirusa – w postaci symptomów takich, jak katar, opuchnięta twarz, swędzenie oczu.

Ale skąd wiesz, że możesz zrzucić winę na swojego partnera? Odpowiedź: pobaw się w detektywa medycznego i oceń objawy. Coś może być na rzeczy, jeśli wystąpi u ciebie przedłużający się ucisk w klatce piersiowej podczas spotkania, wysypka. A może kichasz, mijając próg, lub później wieczorem?

– Jeśli kichasz, kaszlesz lub masz podrażnione oczy, prawdopodobnie jest to alergia środowiskowa na osobę, a nie na produkt – powiedział dr Parikh.

Jeśli miłość jest w powietrzu (love is in the air... znamy to wszyscy), ale nie sama, prawdopodobnie szybko się o tym dowiesz.

– Niektórzy ludzie mają alergie na zapachy, świece, perfumy i odświeżacze powietrza – powiedział dr Parikh. Łatwo to rozgryźć. – Odczuwasz silny zapach, a potem nagle kaszlesz, łzawią ci oczy lub masz ucisk w klatce piersiowej.

Kurs prawdziwej miłości nigdy nie przebiega łatwo

Więc jak to naprawić? Czy musisz wybierać między ukochaną osobą a węchem? Nie. Jedną z opcji jest udanie się do certyfikowanego alergologa w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Osoby, które już przyjmują leki na znaną alergię, prawdopodobnie będą potrzebowały zintensyfikować siły.

– Niektórym poddajemy leki w iniekcjach, aby z czasem wyleczyć alergie. Dobrze jest je zwalczyć, bo z czasem mogą się pogorszyć – mówi specjalista.

Alergie na partnera nie są problemem pierwszej randki, ponieważ alergie rozwijają się z czasem. Perfumy lub woda kolońska, które na początku wydawały ci się tak kuszące, mogą zawierać czynnik wyzwalający reakcję alergiczną. – Każda alergia potrzebuje czasu, aby się rozwinąć, nigdy nie jest to odpowiedź na pierwszy kontakt z czymś – wyjaśnia dr Parikh.

Teraz, w czasie pandemii jeszcze bardziej warto dowiedzieć się, co cię niepokoi. Dr Parikh powiedział, że alergie na czynniki na zewnątrz zmniejszyły się, a alergie na czynniki w pomieszczeniach wzrosły. – Ludzie bardziej cierpią z powodu alergenów w pomieszczeniach, ponieważ teraz spędzają w domu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – powiedział.

Alergia potwierdzona pocałunkiem

Alergia może obejmować sferę intymną. Na przykład zdarzały się przypadki, gdy jeden partner z ostrą alergią pokarmową miał reakcję alergiczną po pocałowaniu partnera, który coś jadł. Ślina może zawierać maleńkie cząsteczki alergicznego pokarmu i wyzwalać reakcję.

Ale sfera intymna wykracza daleko poza pocałunki. – Nie chcę nikogo niepokoić, ale można rzeczywiście stać się uczulonym na nasienie partnera – powiedział dr Parikh. Alergia nazywana jest nadwrażliwością na osocze nasienne. Występuje bardzo rzadko i można ją leczyć.

Czytaj też:

10 subtelnych sygnałów, które świadczą o tym, że się odkochujeszCzytaj też:

Niewierność ma różne oblicza. Oto te najlepiej opisane przez psychologówCzytaj też:

Ta ankieta pokazała, o czym w seksie marzą mężczyźni i kobiety. Wyniki zaskakują!