Jesteś przytłoczony? Idź spać! Sen pomaga przetwarzać neagtywne emocje

Naukowcy z Wydziału Neurologii Uniwersytetu w Bernie wraz z ekspertami Szpitala Uniwersyteckiego w Bernie zidentyfikowali, w jaki sposób mózg dokonuje selekcji emocji podczas snu. Okazuje się, że utrwala w pamięci pozytywne emocje, jednocześnie tłumiąc utrwalanie negatywnych.

Utrwalanie emocji podczas snu

Faza REM (sen z szybkimi ruchami gałek ocznych) to wyjątkowy i nieco tajemniczy stan snu, podczas którego pojawiają się sny, zazwyczaj mocno powiązane z emocjami. Jak i dlaczego te emocje są reaktywowane, nie jest jasne. Co prawda kora przedczołowa integruje wiele z nich w czasie czuwania, ale paradoksalnie podczas snu REM działa ona spokojnie. Dlatego naukowcy postanowili zbadać to zagadnienie i zrozumieć, jak sen przetwarza nasze emocje.

„Naszym celem było zrozumienie mechanizmu i funkcji tego zaskakującego zjawiska” – powiedziała prof. Antoine Adamantidis z Wydziału Badań Biomedycznych (DBMR) Uniwersytetu w Bernie.

Badania na myszach

Naukowcy najpierw nauczyli myszy rozpoznawać bodźce słuchowe związane z niebezpieczeństwem (bodźce awersyjne) oraz bodźce pozytywne. Aktywność neuronów w mózgu myszy była następnie rejestrowana podczas cykli snu i czuwania. W ten sposób można było zmapować różne obszary komórki i określić, w jaki sposób wspomnienia emocjonalne są przekształcane podczas snu REM.

Eksperymenty wykazały dwa ważne mechanizmy: było to uśpienie aktywności ciała komórki (somy), która integruje informacje pochodzące z dendrytów. Z kolei dendryty, których aktywność umożliwia kodowanie zarówno emocji związanych z zagrożeniem, jak i bezpieczeństwa, były w tym czasie „rozbudzone”. Okazało się, że mózg niejako rozróżnia niebezpieczeństwo w dendrytach, ale blokuje nadmierną reakcję emocjonalną. Zdaniem naukowców współistnienie obu mechanizmów jest korzystne dla stabilności i przetrwania organizmów.

Konsekwencje dla zdrowia psychicznego

Grupa badawcza kierowana przez Antoine'a Adamantidisa dostarcza wgląd w to, jak mózg pomaga wzmacniać pozytywne emocje i osłabiać silnie negatywne lub traumatyczne wspomnienia podczas snu REM. Jeśli ten mechanizm zaburzony jest u ludzi i generowane są nadmierne reakcje strachu, może to prowadzić do stanów takich jak ostry i przewlekły stres, lęk, depresja, panika, a nawet anhedonia, czyli niezdolność do odczuwania przyjemności. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science.

Przetwarzanie emocji, zwłaszcza rozróżnianie między niebezpieczeństwem a bezpieczeństwem, ma kluczowe znaczenie dla przetrwania zwierząt. U ludzi nadmiernie negatywne emocje i stany lękowe, prowadzą do stanów patologicznych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD). W Europie około 15% populacji cierpi na uporczywy lęk i ciężką chorobę psychiczną.

