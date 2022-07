Jak badanie moczu może pomóc astmatykom? Niezwykłe odkrycie medyczne

Badanie prowadzone przez dr Stacey Reinke (ECU) i dr Craiga Wheelocka (Instytut Karolinska, Szwecja) wykazało, że osoby z ciężką astmą mają wyraźny profil biochemiczny (metabolit) wykrywalny w moczu, w porównaniu do astmatyków z łagodną i umiarkowaną wersją choroby oraz osób zdrowych. Co to oznacza?

Badania nad astmą

Naukowcy przeanalizowali próbki moczu od ponad 600 uczestników z 11 krajów w ramach badania U-BIOPRED – ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu identyfikację i lepsze zrozumienie różnych podtypów ciężkiej astmy. Zespół badawczy odkrył specyficzny rodzaj metabolitu, zwanych karnitynami, które odgrywają ważną rolę w wytwarzaniu energii komórkowej i odpowiedziach immunologicznych. Dalsze analizy wykazały, że metabolizm karnityny był niższy u chorych na ciężką astmę.

Czy badanie moczu pokaże, co dzieje się w płucach?

Dr Reinke z Centrum Integracyjnej Metabolomiki i Biologii Obliczeniowej ECU powiedział, że bezpośrednie badanie płuc może być trudne i inwazyjne – ale na szczęście narząd zawiera wiele naczyń krwionośnych. Ekspert wyjaśnił, że wszelkie zmiany biochemiczne w płucach mogą dostać się do krwiobiegu, a następnie zostać wydalone z moczem. Naukowcy będą nadal badać metabolizm karnityny, aby ocenić jej potencjał w leczeniu astmy. Odkrycie może pomóc naukowcom pracować nad nowymi, skuteczniejszymi terapiami dla astmatyków. Badania zostały opublikowane w European Respiratory Journal.

